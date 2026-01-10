الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

بايرن يستعيد نوير أمام فولفسبورج

بايرن يستعيد نوير أمام فولفسبورج
10 يناير 2026 15:00

ميونيخ(رويترز)
قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، إن فريقه سيفتقد جهود عدد من لاعبيه من بينهم جوشوا كيميتش وجمال موسيالا، لكن الحارس ​مانويل نوير سيعود للمشاركة في مباراة فولفسبورج مع استئناف ‌البطولة المحلية عقب العطلة الشتوية.
وسيغيب عن الفريق ​البافاري، الذي لم يهزم هذا ⁠الموسم ‌في الدوري، كل من ساشا بوي وألفونسو ديفيز غداً الأحد في ظل سعيه لتوسيع فارق النقاط الثماني في صدارة الترتيب.
وأوضح كومباني أن موسيالا لاعب ⁠المنتخب الألماني الذي تعرض لكسر في عظم الشظية ⁠وكسر في الكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو من العام الماضي بات على وشك العودة ​لكن مباراة الغد لا تزال مبكرة للغاية.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم: "لن يكون متاحا لهذه المباراة بعد... هو قريب من العودة لكننا لا نريد التسرع في اتخاذ الخطوة الأخيرة. ​كان هذا الأسبوع (الأسبوع ‍الماضي) جيداً بالنسبة له إذ شارك في جميع التدريبات".
ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 41 نقطة متقدماً بثماني نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز ‍الثاني، الذي تعين عليه إحراز هدف في ⁠الوقت بدل الضائع ليحقق ​التعادل 3-3 مع آينتراخت فرانكفورت أمس. وسيعزز بايرن ميونيخ صدارته في ​حال فوزه.
وقال كومباني "أريد أن أرى نقاط ‍قوتنا بغض النظر عن المنافس... أريد رؤية أداء بايرن ميونيخ على أرضه وأن نلعب بأسلوبنا المعهود حتى أمام المنافسين الأقوياء".
ولم يسبق أن خسر بايرن في ميونيخ أمام فولفسبورج في 28 مباراة بالدوري ‌حيث فاز في 26 وتعادل في اثنتين. 

