«الزعيم» يستنسخ أسطورة رادوي بضم الروماني أدريان شوت

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي العين التعاقد مع لاعب الوسط الروماني أدريان شوت، قادماً من نادي سيتوا بوخاريست، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2028، في صفقة وصفت بأنها إعادة إنتاج لأسطورة رومانية قديمة تركت بصمة مع "الزعيم" وتحديداً الروماني رادوي، الذي كان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله برومانيا.

وكان "الاتحاد الرياضي"، قد انفرد بخبر توصل العين إلى اتفاق رسمي مع اللاعب الذي حضر إلى الدولة قبل يومين لتوقيع الكشف الطبي والانضمام رسمياً لكتيبة البنفسج.

ويلعب شوت في خط الوسط أيضاً، ويمتلك قدرات دفاعية وهجومية مميزة، ويوصف بأنه جوهرة خط وسط ستيوا بوخاريست، ما يمنح العين عمقاً دفاعياً كبيراً في منطقة المناورات، ويعينه في قادم المباريات، ليصبح شوت، هو أولى صفقات "الزعيم" الشتوية، بينما لا يزال هناك فرصة للتعاقد مع لاعب أخر في مركز الهجوم وصناعة اللعب.

من جانبه قال الروماني أدريان شوت، لاعب العين الجديد، إن قراره بالانتقال إلى كتيبة "الزعيم" جاء دون تردد، موضحاً: "عندما أخبرني وكيلي باهتمام العين، كان ردي على الفور أن نذهب إلى هناك، فالعين هو أكبر نادٍ في الإمارات، ويمتلك تاريخاً حافلاً بالبطولات، وكنت بحاجة لخوض تجربة جديدة، وطموحي دائماً هو الفوز بالألقاب".

وأضاف: "اللعب بقميص العين، وأمام هذه الجماهير الكبيرة، كان حلماً بالنسبة لي، وكنت أرغب بشدة في تحقيقه. جئت إلى هنا لأقدم كل ما لدي، وشعوري رائع لأنني ألعب لناد بهذا الحجم، وسأخدم العين بكل قلبي".

وتابع شوت حديثه عن كواليس انتقاله: "عندما علمت باهتمام العين شعرت بسعادة كبيرة، كنت متحمساً لاكتشاف ثقافة جديدة، ومن الطبيعي أن تستغل فرصة الانضمام إلى ناد كبير لتتعلم كيف تُدار الأندية الكبرى وتعمل باحترافية".

وعن انطباعه الأول بعد الوصول إلى الإمارات، قال: "أشعر بحالة جيدة جدا، زرت دبي من قبل وأحب الناس هناك، وعندما وصلت ورأيت المدينة والجماهير كان كل شيء رائعاً. التقيت بأحد المشجعين وشعرت بمدى الحب والدعم الذي حصلت عليه".

وعن شخصيته داخل الملعب، أوضح: "أمتلك عقلية قوية، وهذا ما ساعدني كثيراً خلال مسيرتي، خاصة في اللحظات الصعبة. أنا متحمس للقاء زملائي الجدد، ولخوض المباريات وتحقيق الانتصارات".

وأشار شوت إلى طموحاته مع العين قائلا: "توجت بالعديد من البطولات في رومانيا، وجئت إلى العين من أجل الفوز بالألقاب. جماهير هذا النادي تستحق النجاح، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز بكل البطولات في كل موسم".

على الجانب الأخر، أدلى جيجي بيكالي، مالك نادي ستيوا بوخارست في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام رومانية أمس، كاشفاً عن الأسباب التي دفعت النجم الروماني لاتخاذ قرار الرحيل إلى الدوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح بيكالي أن الرغبة الشخصية للاعب كانت العامل الحاسم، مشيراً إلى أن شوت لم يعد يشعر بالسعادة في رومانيا، وكان يطمح لخوض تجربة احترافية جديدة خارج البلاد، وأشار إلى أن العرض المالي من جانب نادي العين لعب دوراً أساسياً في إتمام الصفقة.