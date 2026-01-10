الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بالوتيلي يسجل ظهوره الأول في «دوري الأولى» أمام «يونايتد»

بالوتيلي يسجل ظهوره الأول في «دوري الأولى» أمام «يونايتد»
10 يناير 2026 18:41

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يشهد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم، حينما يتابع مباراة فريقه الاتفاق الأولى أمام ضيفه يونايتد، عند الساعة 18:25 من مساء الغد، على استاد شباب الأهلي في العوير، في اللقاء المقدم من الجولة 14 للمسابقة.
وانضم بالوتيلي إلى صفوف نادي الاتفاق قادماً من جنوى الإيطالي، على أن يتم قيده رسمياً مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في ملاعب الدولة مساء الثلاثاء المقبل، والتي تستمر حتى 9 فبراير المقبل.
ويحتل الاتفاق، الذي يخوض موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى، المركز الأخير برصيد 6 نقاط من 11 مباراة، علماً بأن اتحاد الإمارات لكرة القدم اعتمد مشاركة الفريق في الموسم الحالي 2025-2026، بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، عقب اعتذار نادي إيليت فالكونز، بطل المسابقة، عن عدم استيفاء المعايير المطلوبة للمشاركة في دوري الأولى.
ويُعد نادي الاتفاق المحطة العاشرة في مسيرة المهاجم الإيطالي البالغ من العمر 35 عاماً، والذي سبق له أن صنع اسماً لامعاً على الساحة العالمية مع إنتر ميلان، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثم خوضه تجارب متعددة في عدد من الدوريات الأوروبية.
ويأمل الاتفاق أن يشكل انضمام بالوتيلي إضافة فنية وخبرة مهمة للفريق خلال المرحلة المقبلة من منافسات دوري الدرجة الأولى.

