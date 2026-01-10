«الأبيض الأولمبي» يخسر قمة اليابان في كأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره منتخب اليابان بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من أوتشي نواديكي من ركلة جزاء في الدقيقة 5، ويوتو أوزيكي في الدقيقة 37، وشوسوكي فورويا في الدقيقة 82، ليحقق حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، في المقابل تجمّد رصيد «الأبيض الأولمبي» عند ثلاث نقاط، بعدما كان قد افتتح مشواره بالفوز على قطر 2-0، فيما سبق لـ«الساموراي» التفوق على سوريا 5-0 في الجولة الأولى.

وأجرى الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، عدداً من التغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح أمام قطر، مع الإبقاء على معظم العناصر الأساسية، والدفع بسبعة لاعبين هم، الحارس عدلي محمد، خميس المنصوري، أحمد مال الله، منصور صالح المنهالي، مطر زعل، عيسى خلفان، ومايد الكاس، فيما حافظ الرباعي ليونارد أميسيميكو، سولومون سوسو، ريتشارد أوكونور، والمهاجم علي المعمري على مراكزهم في التشكيلة.

وتُقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي «الأبيض الأولمبي» نظيره السوري على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره القطري في التوقيت ذاته على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 24 يناير.