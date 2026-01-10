تألق «إندكيت» و«موهوب» بمضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

تألق «إنديكيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، و«موهوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في حفل السباق السادس للمضمار الأصفر والذي حفل بالإثارة والتشويق، بمشاركة 91 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 580 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.

وخطف الجواد «إنديكيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بإشراف سالم بن غدير قيادة برناردو بينيرو نجومية الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس نادي الوصل للتكافؤ تصنيف (75-100)، وقيمة جائزته 120 ألف درهم.

وكان «موهوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة سلفستر دي سوسا مسك ختام الحفل بالشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني سباق داعم ستيكس، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

وواصل الجواد «أف مهم» لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل وقيادة مارسيلينو رودريجز مسلسل انتصاراته بالفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-80)، تتنافس على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50 ألف درهم.

وخطف «نام فريك» لستاد لاس مونجيتاس، بإشراف انطونيو سنترا، وخوليو اولاسكواجا نجومية الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-90)، على لقب برنامج داعم سباق داعم، وقيمة جائزته 100 ألف درهم.

ومن أول مشاركة، حقق المهر «يعصوب» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سام هتشكوت الفوز في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب جائزة الشعفار للاستثمار سباق داعم، وقيمة جائزته 72 ألف درهم.

وحقق المهر الرمادي «وايت جيت» بقيادة خالد البلوشي الثنائية للمالك محمد أحمد السبوسي، والمدرب أحمد بن حرمش في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب جائزة سباق السرعة لفئة التكافؤ تصنيف (0-75)، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.

ومنح «اكسل باور» لمحمد راشد بن غدير، الثنائية للمدرب سالم بن غدير والفارس البرازيلي برناردو بينيرو بفوز مستحق الشوط السادس لمسافة 1800 متر على لقب كأس العوير للتكافؤ تصنيف (0-80)، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 86 ألف درهم.