«العلي» بطلة النسخة الـ19 من كأس محمد بن راشد للقدرة

عصام السيد (دبي)

توجت الفارسة حمدة جاسم العلي على صهوة «أس دبليو هينكل» من إسطبلات «البوادي 3» بسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي أقيم يوم أمس لمسافة 160 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية «طيران الإمارات» وتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 170 فارساً وفارسة.

وأصبحت حمدة العلي، أول فارسة إماراتية تفوز باللقب الأغلى في ختام النسخة 19 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مسجلة زمناً قدره 6:14:19 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.65 كلم/ ساعة.

واحتلت المركز الثاني في السباق، الفارسة ميثا محمد القبيسي على صهوة «كازينو» لإسطبلات «أف 3» مسجلة زمناً قدره 6:14:55 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة «تاتارينو» لإسطبلات إم آر إم مسجلاً زمناً قدره، 6: 15:22 ساعة.

وتوج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «طيران الإمارات»، وأحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية.