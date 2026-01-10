مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)



ينطلق اليوم مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والذي يستمر حتى 22 يناير الجاري. وتُعد عودة رموز أصحاب السمو الشيوخ أبرز ملامح النسخة التاسعة من المهرجان، حيث تعود الأشواط المخصصة للرموز لُتشكّل محوراً رئيسياً في جدول السباقات، بما تُمثّله من قيمة معنوية عالية، وحضور طال انتظاره في ميادين المنافسة. ويضم برنامج المهرجان 321 شوطاً، منها 112 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، موزعة على فئات اللقايا (33 شوطاً)، الإيذاع (29 شوطاً)، الثنايا (27 شوطاً)، والحول والزمول (23 شوطاً).

كما يشهد المهرجان مشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل، عبر 209 أشواط تشمل 65 شوطاً للحقايق، 40 شوطاً للقايا، 36 شوطاً للإيذاع، 34 شوطاً للثنايا، و34 شوطاً للحول والزمول.

ويحضر جانب الإنتاج بقوة عبر 85 شوطاً، بواقع 4 أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و81 شوطاً لإنتاج هجن أبناء القبائل.

وتتجلّى أهمية المهرجان بصورة أوضح في منافسات الرموز، حيث يتنافس المشاركون على 32 رمزاً، منها 8 رموز مخصّصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ تشمل 3 رموز باسم «كأس ولي العهد»، و3 رموز باسم «بندقية ولي العهد»، إضافة إلى «شداد ولي العهد» و«سيف ولي العهد»، وهي رموز تُمثّل قمة التنافس في المهرجان وتحمل أبعاداً تاريخية ومعنوية كبيرة.

في المقابل، تتنافس هجن أبناء القبائل على 24 رمزاً، بواقع 9 رموز باسم «كأس ولي عهد دبي»، و11 بندقية، إضافة إلى شداد وخنجر، والرمزين الأهم باسم «سيف ولي عهد دبي». وتتواصل فعاليات قرية المرموم التراثية كإحدى الوجهات العائلية المصاحبة لمنافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث تحضر هذا العام ضمن برنامج المهرجان، مقدمةً تجربة تراثية متكاملة تعكس أصالة الموروث الإماراتي، وتواكب في الوقت ذاته الزخم الذي تشهده أيام السباقات في ميدان المرموم.

وقال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إن حضور القرية التراثية ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يأتي بدعم وتعاون من الجهات الشريكة، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ولجنة الاستثمار والخدمات العامة في أرياف وبراري دبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الحكومية لإبراز الفعاليات التراثية بصورة تليق بمكانة إمارة دبي.