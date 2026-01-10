اللجنة العليا المنظمة تكشف الجدول الكامل لألعاب الماسترز أبوظبي 2026

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، عن الجدول الكامل وآخر التحديثات والأرقام المتعلقة بالحدث الرياضي العالمي، الذي يستمر على مدى 10 أيام، في محطة مفصلية ضمن العدّ التنازلي لانطلاق أحد أكبر التجمعات الرياضية الدولية متعددة الألعاب التي تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش قمة المليار متابع في دبي، مؤكداً على البعد العالمي للألعاب وتركيزها على التعلم، صناعة المحتوى، وتعزيز التفاعل المجتمعي من خلال الرياضة.

وحضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عضو مجلس الوزراء وزير الرياضة، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء، من بينهم الدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور راشد عبيد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وخليفة خادم الحميري، رئيس لجنة التفاعل المجتمعي في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات- مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبد الحميد الحوسني، المدير التنفيذي للتطوع في مؤسسة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن الرابطة الدولية لألعاب الماسترز، وعدد من الشركاء وأبطال الألعاب.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عضو مجلس الوزراء وزير الرياضة، أن استضافة دولة الإمارات لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تعكس رؤية وطنية متقدمة، تجعل الرياضة أسلوب حياة وركيزة أساسية في منظومة تعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة، ومحركاً رئيسياً لتعزيز الترابط المجتمعي.

وأشار معاليه إلى أن هذه الألعاب تقدم نموذجاً معاصراً للرياضة كمساحة جامعة لكل الأعمار، وتدعم ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية عبر جمع رياضيين من مختلف الثقافات، وتحفيز أنماط حياة صحية، إلى جانب تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل.

وشهد المؤتمر الصحفي أيضاً الإعلان عن الطابع التذكاري لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بالتعاون مع بريد الإمارات، ويتضمن مجموعة من الرياضات المختارة ضمن الألعاب، ويعد أول طابع تذكاري في تاريخ ألعاب الماسترز، توثيقاً لهذه المحطة الرياضية العالمية التي تحتضنها أبوظبي، ومن المقرر إطلاق الطابع تزامناً مع انطلاق المنافسات في فبراير. ويجسد هذا الإصدار دور بريد الإمارات في توثيق المحطات الوطنية والدولية التي تستضيفها الدولة، باعتباره سجلاً ثقافياً مستداماً يحفظ ذاكرة الإنجازات للأجيال القادمة. كما يسلّط الضوء على مكانة دولة الإمارات وجهة تجمع العالم حول قيم الصحة والشمولية والتنوع، ويعكس استثمارها في الرياضة رافعة لتعزيز الحضور الدولي ودعم مستهدفات جودة الحياة.

وستستقبل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الرياضيين من عمر 30 عاماً فما فوق من مختلف دول العالم، للتنافس في أكثر من 30 رياضة، تشمل الألعاب الحديثة والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الإماراتي، تحت شعار «نتحد بالرياضة، نحيا بالنشاط».

ومن المتوقع أن تحوّل ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مدن أبوظبي والعين والظفرة إلى مراكز حيوية للرياضة والثقافة والمجتمع، مجمعةً المشاركين من مختلف دول العالم، ومعززةً مكانة الإمارة وجهة عالمية للفعاليات الرياضية وأنماط الحياة النشطة.

ويقام حفل الافتتاح يوم 6 فبراير في مدينة زايد الرياضية، وتقام المنافسات في أبوظبي والعين والظفرة عبر مجموعة واسعة من المنشآت الرياضية العالمية، تشمل استاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد الرياضية، وأبوظبي كريكيت سبورتس هب، وجزيرة الحديريات، ومركز أدنيك، ومركز خليفة الدولي للبولينج، والمرفأ، ومضمار الوثبة، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للصقارين - الفلاح، ونادي العين للفروسية والرماية، ونادي أبوظبي للجولف، وياس إيكرز، وياس لينكس، ونادي أبوظبي للفروسية، ومبادلة أرينا، وسبيس 42، والعين أدفنتشر، وبادل وكينغدوم أبوظبي، ذا كلوب - أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بما يعكس الحجم والتنوع والوصول الجغرافي للألعاب.



البرنامج الرئيسي

تشهد الفترة من 7 إلى 14 فبراير إقامة البرنامج الرئيسي للألعاب، والذي يشمل مجموعة واسعة من الرياضات، منها: الرماية، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينغ، والتجديف، والشطرنج، والكريكيت، والدراجات، وكرة القدم، والجولف، وقفز الحواجز، وهوكي الجليد، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، وكرة الشبكة، وسباقات الحواجز، والتوجيه، والبادل، والرجبي، والإبحار الشراعي، والرماية، والاسكواش، والسباحة، وتنس الطاولة، والتنس، والترايثلون، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة الشاطئية، ما يخلق إيقاعاً مستمراً من المنافسات والتفاعل خلال فترة الألعاب.



الرياضات التراثية

تشكل الرياضات التراثية ركيزة أساسية في البرنامج، حيث تُقام منافسات «لعبة التبة» يومي 13 و14 فبراير في العين، وسباقات الهجن خلال الفترة بتاريخ 14 فبراير في مضمار الوثبة، فيما تُقام منافسات السفن الشراعية التقليدية والغوص التراثي يومي 7 و8 فبراير في المرفأ، مع تخصيص أيام احتياطية يومي 13 و14 فبراير، إضافة إلى سباقات القدرة للخيل خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير،

ومنافسات الصقارة من 13 إلى 14 فبراير في نادي أبوظبي للصقارين - الفلاح، ما يوفر بُعداً ثقافياً أصيلاً ضمن إطار رياضي دولي.



فئات السيدات

تشمل الألعاب فئات للسيدات فقط في عدد من الرياضات، منها ألعاب القوى، والكرة الطائرة الداخلية، وكرة السلة، والبادل، وكرة القدم السباعية، والتي ستقام في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للسيدات، ما يعكس التزام الألعاب بتوسيع مشاركة المرأة في الرياضة، وتوفير بيئة تنافسية داعمة وملائمة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى 15 يناير الجاري، بما يتيح للرياضيين والفرق الاطلاع على المعلومات الكاملة حول الرياضات والملاعب وتواريخ المنافسات، وتمكين المشاركين من التخطيط المسبق للتحضير والسفر قبل فبراير 2026.