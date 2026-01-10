«507» و«بي 2» و«عنيد» أبطال اليوم الأول

أبوظبي (وام)



اختتمت أمس منافسات اليوم الأول ضمن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الحالي في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وتنافس 48 مشاركاً في 3 أشواط بافتتاح فعاليات البطولة، وسط مستويات قوية لتحقيق المراكز الأولى في البطولة.

وأحرز الصقر «507»، لمحمد أحمد خلفان المنصوري، لقب الشوط الأول لفئة العامة هواة - جير تبع فرخ، وجاء ثانياً «إن إس 106»، لعبدالله سلطان أحمد مجرن، وثالثاً «دعم»، لخالد بدر عبدالله المزروعي.

وشهد الشوط الثاني لفئة العامة هواة - جير تبع جرناس، فوز الصقر «بي 2»، لناصر بطي مناخر الخييلي، باللقب، بينما حصد المركز الثاني الصقر «مسكت»، لعلي سعيد سيف الكتبي، وجاء ثالثاً «الصعب»، لعلي أحمد علي المنصوري. وتوج الصقر «عنيد»، لمضحى راشد سعيد المنصوري، بلقب الشوط الثالث لفئة العامة ناشئين، لجميع فئات الصقور- فرخ وجرناس، وذهب المركز الثاني إلى الصقر «هتان»، لمحمد راشد سعيد المنصوري، والثالث إلى الصقر «حدث»، لأحمد جمعة عبدالله الفلاحي.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة في ميدان الفلاح، بإقامة 3 أشواط للعامة هواة جير شاهين - فرخ وجرناس، وشوط أصحاب الهمم لجميع الفئات - فرخ وجرناس.