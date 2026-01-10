348 متنافساً في «صيد الكنعد»

أبوظبي (وام)



بمشاركة نخبة من محترفي وهواة الصيد التقليدي، انطلقت أمس الأول منافسات المحطة الأولى في بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث. وبدأت المحطة الأولى بمشاركة 348 متسابقاً منهم 33 سيدة، حيث انطلقت القوارب من «نادي أبوظبي للرياضات البحرية» أبوظبي، و«نادي أبوظبي للرياضات البحرية» بمدينة المرفأ، و«ميناء دلما» في جزيرة دلما. وأكد عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث اكتمال الاستعدادات لتسير المنافسات وفق أعلى معايير التنظيم والسلامة.