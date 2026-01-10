الوحدة والشارقة.. نقطة «القمة المؤجلة»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والشارقة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الشارقة رصيده إلى 11 نقطة.

ووضع جيرونيمو بوبليتي الشارقة في المقدمة عند الدقيقة 65، بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد، مستغلاً عرضية لوان بيريرا من الجهة اليسرى.

وأدرك الوحدة التعادل سريعاً عبر الظهير الأيمن جوجا في الدقيقة 70 بتسديدة قوية على يمين الحارس عادل الحوسني. وجاءت المباراة حذرة من الفريقين، خاصة في الشوط الأول الذي لم يشهد أي خطورة على المرميين، باستثناء فرصة واحدة لصالح الوحدة من تسديدة إبراهيما ديارا، فيما ارتفع المستوى في الشوط الثاني، خاصة بعد تسجيل الشارقة لهدف التقدم في الدقيقة 65، حيث ضغط الوحدة بكثافة حتى نجح في إدراك التعادل بالدقيقة.

ولم ينجح تكسيرا مدرب الوحدة في التفوق على أستاذه مورايس مدرب الشارقة، وفي الوقت نفسه فشل مورايس في التفوق على مساعده السابق، لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.