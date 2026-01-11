«الأبيض الأولمبي» يكثّف استعداداته لمواجهة سوريا في كأس آسيا تحت 23

معتصم عبدالله (أبوظبي)

طوى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم سريعاً ملف الخسارة أمام منتخب اليابان، حامل اللقب، بنتيجة 0-3، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، وبدأ تركيزه ينصبّ على المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام نظيره السوري مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، على طريق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحافظ «الأبيض الأولمبي» على وصافة ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب قطر 2-0، في حين أنعش المنتخب السوري، الذي كان قد خسر افتتاحاً أمام اليابان 0-5، آماله بالفوز على قطر 1-0 في الجولة الثانية.

وانفرد منتخب اليابان بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، ليضمن التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي، مقابل 3 نقاط لكل من الإمارات وسوريا، فيما بقي رصيد قطر خالياً من النقاط، ليقتصر الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة بين «الأبيض الأولمبي» و«نسور قاسيون».

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة مساء الثلاثاء، حيث تلتقي اليابان مع قطر، والإمارات مع سوريا، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 24 يناير.

وبدا تركيز «الأبيض الأولمبي» على المواجهة الحاسمة أمام سوريا واضحاً من خلال التشكيلة التي دفع بها مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي في مواجهة اليابان، حيث أبقى عدداً من لاعبيه الأساسيين على دكة البدلاء، من بينهم الحارس خالد توحيد، مبارك بن زامة، يوسف المرزوقي، علي عبدالعزيز، حازم عباس، جونيور نداي، ومنصور صالح المنهالي.

ولم يقدم «الأبيض الأولمبي» الأداء المأمول أمام «الساموراي»، بعدما استقبلت شباك الحارس عدلي محمد ثلاثة أهداف، سجّلها بريان نواديك (5 من ضربة جزاء)، ويوتو أوزيكي (37)، وشوسوكي فورويا (82)، فيما اكتفى المنتخب بثلاث تسديدات طوال اللقاء، دون أن تُشكّل خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

ورغم الخسارة، لا يزال مصير «الأبيض الأولمبي» بيده، إذ إن تجنّبه الخسارة أمام منتخب سوريا سيضمن له التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما دفع المدرب مارسيلو برولي إلى التعبير عن رضاه عما قدّمه لاعبوه من جهد كبير أمام منتخب قوي بحجم اليابان.

وقال برولي: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأن اليابان من أقوى المنتخبات في آسيا، خطتنا كانت الحفاظ على التماسك في البداية وإدارة المباراة بهدوء، لكن ركلة الجزاء المبكرة جاءت عكس حساباتنا وأثرت علينا ذهنياً».

وأضاف: «مع ذلك، أنا راضٍ عما قدمه اللاعبون، الجميع بذل أقصى ما لديه، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا. أنا سعيد بالفريق وبالروح والالتزام اللذين أظهرهما اللاعبون».

في المقابل، أبدى غويتشي أويوا، مدرب منتخب اليابان، عزمه على مواصلة الهيمنة القارية بعد ضمان التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي، مؤكداً ثقته في قدرة فريقه على الدفاع عن اللقب.

وقال أويوا: «الفوز في المباراة الثانية يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. سنحافظ على تركيزنا الكامل، ونسعى إلى إيصال الرسالة بوضوح إلى اللاعبين».

وأضاف: «هناك جوانب يمكن تحسينها، لكننا في الوقت ذاته نشعر بالرضا عما تحقق حتى الآن. جميع اللاعبين الـ 23 قادرون على تقديم أداء قوي أمام أي منافس».

وختم: «سجّلنا عدداً جيداً من الأهداف، والأهم أننا لم نستقبل أي هدف حتى الآن، سنخوض المباراة الثالثة أمام قطر بتركيز كامل، وبمشاركة جميع اللاعبين، سعياً لتحقيق الفوز».

ترتيب المجموعة الثانية

1- اليابان، 6 نقاط

2- الإمارات، 3 نقاط

3- سوريا، 3 نقاط

4- قطر، 0