ختام ناجح لدولية «تنس الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

حصد اللاعب الفرنسي جالونيكس المركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية للشباب بالتنس ذات التصنيف (J100) بنسختها 16، بتنظيم اتحاد التنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الانجليزي كنايت اولي بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-2)، وذلك في إنجاز يعزّز تصنيفه الدولي للشباب، والذي يكان يبلغ قبل انطلاق البطولة 468، مما يقوده لتصنيف دولي أعلى.

وتوّج الفائزين عبد الغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وسعيد محمد المري، الأمين العام لاتحاد التنس والبادل، وهانية ريكي، مدير نادي الفجيرة للتنس.

وأحرزت المركز الأول لفئة الشابات اللاعبة التركية كومرو ادا ذات التصنيف الدولي (117) عالمياً، عندما تغلّبت على الصينية شانج فانج يو (336) بمجموعتين نظيفتين (6-0) و(6-4).

وفي فئة الزوجي للشباب فاز بالمركز الأول الثنائي الكندي كولبورون كادين وتشيندا اندي بمجموعتين نظيفتين (6-1) و(6-2)، بعد تغلبهما على الثنائي الكندي أيضاً كلافيل انوتوين، وجينيريكس انتوين.

وفي فئة الزوجي للشابات أحرزت المركز الأول اللاعبتان الصينيتان وو مورونج، وزهانج جين مينج، بعد تفوقهما على الثنائية الروسية كاليادينا ايفا والصينية شانغ فانج يو، بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-4).

بدوره بارك عبد الغفور بهروزيان، للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستويات الفنية التي أفرزتها المنافسات، ومثمنا ًالجهود التي يبذلها اتحاد التنس والبادل في دعم نجاح البطولات الدولية التي ينظمها وتطورها، معتبراً أن النسخة الحالية تعد الأفضل، مقارنة بالبطولات الماضية، لما ضمّته من لاعبين ولاعبات بتصنيفات متقدمة.