«حشيم 153» يحلّق بناموس «شراع 43» في دبي



دبي (الاتحاد)

تُوّج القارب «حشيم 153» للمالك والنوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً للجولة الثالثة من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً، التي نظّمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 25 قارباً تضم نخبة النواخذة والبحارة الذين تنافسوا في بحر دبي، وصولاً إلى شواطئ جميرا.

وجاءت المنافسة قوية مع التزام القوارب المشاركة بالتحديثات الفنية الجديدة التي ساهمت في زيادة حدة المنافسة، والاستفادة من سرعة الرياح العالية نسبياً، وفي بقية المراكز جاء في المركز الثاني القارب «زلزال 217» للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وحلّ في المركز الثالث القارب «نمران 259» للمالك والنوخذة عبدالله محمدالمرزوقي.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، وأشاد بمستويات المشاركين، وقال: «ساهمت الخبرات المتراكمة للنواخذة والبحارة في رفع إيقاع المنافسات لأقصى حدود، مما جعلنا نتابع سباقاً يترجم التطور المستمر في القوارب الشراعية وتحديداً فئة 43 قدماً، وهي الفئة التي حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على منحها سباقاً ثالثاً خاصاً بها، في ضوء التغييرات الفنية على القوارب، ورغبة أكبر عدد من النواخذة المشاركة وتجربة هذه التعديلات التي جاءت في ضوء التحديثات المستمرة التي يتم القيام لتطوير الرياضات البحرية».