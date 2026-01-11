الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختبار «سوبر» لسلة الإمارات في دوري الخليج

اختبار «سوبر» لسلة الإمارات في دوري الخليج
11 يناير 2026 14:00

 
علي معالي (أبوظبي)
تخوض السلة الإماراتية اختبارين قويين في الجولة الخامسة من دوري الخليج لموسم 2025-2026، ضمن دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا وصل)، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على المحرق البحريني يوم غد ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يحل الشارقة هو الآخر ضيفاً على نادي العربي القطري الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتحظى المباراتان باهتمام كبير لدى الفريقين، نظراً لدخول البطولة في أجواء الإثارة والترقب والمتعة معاً وحسابات التأهل.
في المجموعة الأولى، يواجه الفرسان منافساً قوياً، ويمتلك قدرات عالية، حيث سبق للمحرق أن لعب أمام شباب الأهلي 4 مرات مؤخراً وحقق الفوز في مباراتين، وهو نفس رصيد شباب الأهلي، وبالتالي تعتبر مباراة المقبلة بمثابة «فك الشراكة» في عدد الانتصارات والخسائر، ولدى كل فريق 6 نقاط من فوزين وخسارتين، ويحتل الثنائي المركزين الثاني «المحرق» والثالث «شباب الأهلي» على التوالي، وبعدهما فريق كاظمة الكويتي برصيد 6 نقاط أيضاً، ولكن من 5 مباريات، بعد خسارته الأخيرة من الاتحاد السعودي الذي يتصدر القمة برصيد 9 نقاط.
وفوز أيٍّ من «الفرسان» أو الفريق البحريني في الجولة الخامسة سيجعله ينفرد بوصافة المجموعة، وكانت مباراة الذهاب التي جرت في دبي خلال نوفمبر الماضي قد أسفرت عن تفوّق شباب الأهلي بفارق نقطتين (89-87)، ولدى كل فريق عناصر تمتلك قدرات عالية، ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد صدارته مؤخراً للدوري الإماراتي في آخر مباريات بالأدوار التمهيدية وصعوده للمربع الذهبي رفقة النصر والشارقة والبطائح.
أما الاختبار الثاني للسلة الإماراتية، فسوف يكون في الدوحة عندما يلتقي الشارقة مع العربي على صالة نادي الغرافة، في لقاء هو الثاني بين الطرفين على المستوى القاري، كانت المواجهة الأولى بينهما قد انتهت بتفوق «الملك» الشرقاوي على فريق «الأحلام» القطري بنتيجة 91-89 في نوفمبر الماضي، بعد مباراة درامية مثيرة بين الفريقين، حقق خلالها الشارقة الانتصار في الثواني الأخيرة، ويحتل الشارقة المركز الثالث في ترتيب المجموعة خلف العُلا السعودي والكويت الكويتي ولكل منهما 8 نقاط، ثم الشارقة 6 نقاط، وفي المركز الرابع العربي برصيد 5 نقاط، وبالتالي فإن فوز الشارقة سيدفعه لمزاحمة العُلا والكويت على القمة، وهو ما يبحث عنه المدرب المخضرم عبد الحميد إبراهيم، الذي يمتلك العديد من الأسلحة المهمة لتحقيق هذه المهمة والعودة للإمارة الباسمة بنقاط المباراة كاملة.

أخبار ذات صلة
«السوبر الإماراتي القطري» يدشّن الإثارة مبكراً بطرح التذاكر
8 لاعبين يحملون أحلام «الطاولة» في «دولية البحرين»
شباب الأهلي
الشارقة
دوري السلة
بطولة الخليج لكرة السلة
كرة السلة
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©