فوز «بنجاش والحبتور» في افتتاح كأس دبي الفضية 2026



دبي (الاتحاد)



تحوّل افتتاح النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية 2026 إلى مهرجان كرنفالي احتفالي رياضي وفني وسط طقس رائع، وشهدت مباراتا الافتتاح 30 هدفاً جميلاً، ووسط جمهور كبير تقدَّمهم سعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، وعيسى شريف، مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، ومحمد الحريز، أمين عام اتحاد البولو، والشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم وهند الحوسني ومهرة فلكناز، أعضاء مجلس إدارة اتحاد البولو.

ونجح فريق بنجاش، بقيادة حيدر بنجاش، في تحقيق فوز ثمين على «ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، بعد مباراة قوية من خمسة أشواط، سيطر فيها بنجاش على مجريات اللعب وتحكّم في إيقاعه، حينما أنهى الشوط الأول بنتيجة 3 صفر، ثم واصل تقدمه في الأشواط الأربعة الأخرى، مُنهياً المباراة بنتيجة تسعة أهداف، مقابل سبعة أهداف، ويستعد الفريق لملاقاة فريق الإمارات يوم الأربعاء، بينما يلعب فريق ذئاب دبي أمام جهانجيري في نفس اليوم.

أما المباراة الثانية، فكانت أشبه بنهائي مبكّر بين فريقين مرشحين للفوز بالكأس، لما يملكانه من لاعبين وخيول قوية، وهما فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وجاءت المباراة سريعة ومثيرة وحفلت بالندية والكفاح، وبرغم فوز فريق الحبتور بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، إلا أن هذا لا يقلل من أداء فريق الإمارات الذي أبدى مقاومة كبيرة، وظهر الثنائي لوكاس وروسيندو بصورة جيدة، وفي المقابل فإن ثنائي الحبتور باوتيستا وسولاري لعبا دوراً فعالاً في ترجيح كفة فريقهما، إلى جانب محمد الحبتور، الذي حالفه التوفيق في إحراز هدفي فريقه الأول والثاني.

وأشاد سعيد بن دري بأداء الفرق الأربعة في اليوم الافتتاحي، كما هنّأ الفرق واللاعبين على المستوى المتميز، مؤكداً أن هذا المستوى يدعونا للفخر والاعتزاز، وقال بن دري إن الحضور الجماهيري يثلج الصدور، مضيفا أن أنديتنا، بما تملك من بنية تحتية وكوادر وطنية، قادرة على تنظيم وإنجاح كبرى البطولات.

وأعربت مهرة فلكناز، عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام، عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة «بولو الإمارات»، وأثنت على النجاح الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري لليوم الافتتاحي للكأس الفضية، وأثنت على جهود وسائل الإعلام في دعم الأحداث الرياضية عامة والبولو والفروسية خاصة.