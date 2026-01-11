فلورينزي ويورينتي يفوزان ببطولة «جولة النجوم للبادل» في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



توّج الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، نجمي الكرة العالمية السابقين أليساندرو فلورينزي، نجم دفاع روما ومنتخب إيطاليا السابق، وفرناندو يورينتي، مهاجم أتلتيك بلباو وتوتنهام ومنتخب إسبانيا السابق، بلقب منافسات «جولة النجوم للبادل» التي جرت في «ورلد بادل أكاديمي»، ضمن فعاليات «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» المقام تحت سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي

وجاء لقب الثنائي فلورينزي ويورينتي بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي المكون من أسطورتي كرة القدم كريستيان فييري، مهاجم إنتر ميلان والمنتخب إيطاليا السابق، وكريستيان بانوتشي، نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق.

ويواصل «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» فعالياته اليوم بانطلاق «ليلة نجوم الكرة» في الثامنة والنصف مساءً على ملعب نادي الشارقة الرياضي، في فعاليات يستعرض خلالها أساطير كرة القدم مهاراتهم وتكتيكاتهم الكروية التي صنعت مجدهم وإعادة إحياء المنافسات، التي سبقت أن جمعتهم على المستطيل الأخضر، سواء مع أنديتهم العالمية، أو على صعيد المنتخبات الوطنية في البطولات القارية وكأس العالم.

وتقدم «ليلة نجوم الكرة» تجربة مميزة لعشاق هذه الرياضة في رؤية نجومهم المفضلين من أساطير كرة القدم وهم ينزلون إلى أرضية الملعب لمرة أخرى، وتُمثّل الفعالية مباراة تجمع لاعبين في قائمة تزخر بأساطير بحجم كل من نجم المنتخب الإيطالي وفريق نادي روما فرانشيسكو توتي وصخرة دفاع المنتخب الإيطالي سابقاً فابيو كانافارو، بالإضافة إلى الحارس الأسطوري للمنتخب المصري عصام الحضري، ونجم خط الوسط الإيطالي أندريا بيرلو، ورسام المنتخب الهولندي السابق ويسلي شنايدر، وغيرهم الكثير.