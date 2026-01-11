الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلورينزي ويورينتي يفوزان ببطولة «جولة النجوم للبادل» في الشارقة

فلورينزي ويورينتي يفوزان ببطولة «جولة النجوم للبادل» في الشارقة
11 يناير 2026 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التنس والبادل» يعتمد الهيكل التنظيمي وتوزيع المناصب
إعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق المتأثرة في إمارة الشارقة


توّج الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، نجمي الكرة العالمية السابقين أليساندرو فلورينزي، نجم دفاع روما ومنتخب إيطاليا السابق، وفرناندو يورينتي، مهاجم أتلتيك بلباو وتوتنهام ومنتخب إسبانيا السابق، بلقب منافسات «جولة النجوم للبادل» التي جرت في «ورلد بادل أكاديمي»، ضمن فعاليات «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» المقام تحت سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي
وجاء لقب الثنائي فلورينزي ويورينتي بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب الثنائي المكون من أسطورتي كرة القدم كريستيان فييري، مهاجم إنتر ميلان والمنتخب إيطاليا السابق، وكريستيان بانوتشي، نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق.
ويواصل «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» فعالياته اليوم بانطلاق «ليلة نجوم الكرة» في الثامنة والنصف مساءً على ملعب نادي الشارقة الرياضي، في فعاليات يستعرض خلالها أساطير كرة القدم مهاراتهم وتكتيكاتهم الكروية التي صنعت مجدهم وإعادة إحياء المنافسات، التي سبقت أن جمعتهم على المستطيل الأخضر، سواء مع أنديتهم العالمية، أو على صعيد المنتخبات الوطنية في البطولات القارية وكأس العالم.
وتقدم «ليلة نجوم الكرة» تجربة مميزة لعشاق هذه الرياضة في رؤية نجومهم المفضلين من أساطير كرة القدم وهم ينزلون إلى أرضية الملعب لمرة أخرى، وتُمثّل الفعالية مباراة تجمع لاعبين في قائمة تزخر بأساطير بحجم كل من نجم المنتخب الإيطالي وفريق نادي روما فرانشيسكو توتي وصخرة دفاع المنتخب الإيطالي سابقاً فابيو كانافارو، بالإضافة إلى الحارس الأسطوري للمنتخب المصري عصام الحضري، ونجم خط الوسط الإيطالي أندريا بيرلو، ورسام المنتخب الهولندي السابق ويسلي شنايدر، وغيرهم الكثير. 

 

البادل تنس
اتحاد البادل تنس
إمارة الشارقة
كرة القدم
الأساطير
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©