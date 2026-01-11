الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

25 دارساً في دورة حكام الجودو الجدد بالشارقة

أحمد البلوشي يشرح للدارسين مهارات حكام الجودو (الاتحاة)
11 يناير 2026 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت أمس، بصالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، دورة صقل وإعداد حكّام الجودو الجدد، التي ينظمها اتحاد اللعبة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسط مشاركة 25 دارساً.
يشرف على الدورة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، الذي نقل في بداية التجمع الأول تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وتستمر الدورة لمده شهرين بمعدل يومين من كل أسبوع، وتهدف لتعريف الحكام الجدد بمستجدات التحكيم، وآخر التعديلات على قانون اللعبة التي تم اعتمادها مؤخراً من قِبل الاتحاد الدولي للجودو، بهدف تطبيقها خلال منافسات الموسم الحالي.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالإقبال الكبير على الدورة التي تتبعها دورات مختلفة، مثمناً التعاون الكبير والبناء بين الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي وأنديته وكافه أندية اللعبة.

