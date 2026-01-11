انطلاق موسم الأولمبياد الخاص ببرنامج التدريب على الأنشطة الحركية



أبوظبي (الاتحاد)

انطلق برنامج التدريب على الأنشطة الحركية في عجمان، الذي يستهدف اللاعبين من ذوي الإعاقات الشديدة، بمشاركة واسعة من مراكز أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة، ضمن أولى فعاليات الموسم الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي لعام 2026.

وجاء تنظيم البرنامج بالتعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي عجمان لذوي الإعاقة، وبمشاركة مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الأسرة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الحركية الأساسية والمتقدمة لدى المشاركين، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع الأنشطة الرياضية المنظمة التي تراعي احتياجاتهم الخاصة.

ويعمل البرنامج على تمكين اللاعبين من ممارسة الرياضة بشكل فعّال، وتنمية الثقة بالنفس والاستقلالية لديهم، إضافة إلى تحسين لياقتهم البدنية والتناسق الحركي العام، وبناء قاعدة قوية للمهارات الأساسية مثل الجري والقفز والرمي والتوازن، بما يسهم في تشجيعهم على تبنّي أسلوب حياة صحي ونشط.

شهد البرنامج مشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف إمارات الدولة، من بينهم 32 مشاركاً من خمسة مراكز لأصحاب الهمم تابعة لوزارة الأسرة في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبا الفجيرة، إلى جانب 35 لاعباً ولاعبة من نادي عجمان لذوي الإعاقة، الجهة المستضيفة للحدث.

تنقّل المشاركون بين مجموعة من المحطات التدريبية التي تحاكي المهارات الأساسية لمجموعة من رياضات الأولمبياد الخاص، منها كرة القدم التي ركزت على مهارة الركل، والسوفتبول التي تضمنت تدريبات على الرمي والإمساك والضرب، والجمباز الذي ساهم في تنمية المرونة والتوازن، والريشة الطائرة التي عزّزت الرشاقة والتناسق الحركي، إضافة إلى البولينج الذي ركّز على التوازن والتناسق بين العين واليد.

حضر الحدث يوسف سعيد الشامسي، المدير العام لنادي عجمان لذوي الإعاقة، وعمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث افتُتحت الفعالية وتم تكريم أصحاب الهمم المشاركين، في أجواء مفعمة بالحماس والدعم والتحفيز، عكست روح التمكين التي تُميز المبادرات الرياضية الوطنية الموجهة لهذه الفئة الغالية على المجتمع.

عبّر أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس نادي عجمان لذوي الإعاقة، عن فخره بإطلاق البرنامج، قائلاً: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تمثّل نموذجاً رائداً للتعاون المؤسسي الهادف إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في الأنشطة الرياضية والحركية المتخصصة، ويأتي هذا البرنامج كخطوة نوعية وبداية مميزة لعام جديد حافل بالإنجازات، نعمل من خلاله على تطوير قدرات لاعبينا وتعزيز جودة حياتهم».