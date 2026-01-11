«التنس والبادل» يعتمد الهيكل التنظيمي وتوزيع المناصب

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد التنس والبادل اجتماعه الثاني برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهو الاجتماع الأول للمجلس في عام 2026، حيث تم خلاله اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وتوزيع المناصب الإدارية والتنفيذية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع توزيع المناصب على أعضائه، حيث تولي إسماعيل الهاشمي منصب نائب الرئيس، وسعيد المري أميناً عاماً، وخليفة يوسف خوري عضواً بمجلس الإدارة، ومحمد الشرهان عضواً بمجلس الإدارة، إلى جانب مروان بن عيسى مديراً للمالية والشركات، وعيسى شريف المرزوقي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة البادل، وحسن المزروعي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، وعمر شريف المرزوقي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، وجيمس وارد مديراً للتطوير والاستراتيجية، وفاطمة بوجسيم مديراً للتسويق والتواصل.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع الفوائد الاستراتيجية لدمج اتحادي التنس والبادل، وتوزيع اللجان الفنية لكل من اللعبتين، إضافة إلى البدء في مراجعة اللوائح المالية بهدف توحيدها، ومراجعة الهوية البصرية للاتحادين، تمهيداً لانطلاق المرحلة الانتقالية لعملية الدمج، بما يعزّز الكفاءة المؤسسية، ويرفع مستوى العمل التنظيمي والإداري في المرحلة المقبلة.