الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التنس والبادل» يعتمد الهيكل التنظيمي وتوزيع المناصب

«التنس والبادل» يعتمد الهيكل التنظيمي وتوزيع المناصب
11 يناير 2026 16:30

 

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد التنس والبادل اجتماعه الثاني برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وهو الاجتماع الأول للمجلس في عام 2026، حيث تم خلاله اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وتوزيع المناصب الإدارية والتنفيذية.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع توزيع المناصب على أعضائه، حيث تولي إسماعيل الهاشمي منصب نائب الرئيس، وسعيد المري أميناً عاماً، وخليفة يوسف خوري عضواً بمجلس الإدارة، ومحمد الشرهان عضواً بمجلس الإدارة، إلى جانب مروان بن عيسى مديراً للمالية والشركات، وعيسى شريف المرزوقي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة البادل، وحسن المزروعي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، وعمر شريف المرزوقي عضواً بمجلس الإدارة وعضواً في لجنة التنس، وجيمس وارد مديراً للتطوير والاستراتيجية، وفاطمة بوجسيم مديراً للتسويق والتواصل.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع الفوائد الاستراتيجية لدمج اتحادي التنس والبادل، وتوزيع اللجان الفنية لكل من اللعبتين، إضافة إلى البدء في مراجعة اللوائح المالية بهدف توحيدها، ومراجعة الهوية البصرية للاتحادين، تمهيداً لانطلاق المرحلة الانتقالية لعملية الدمج، بما يعزّز الكفاءة المؤسسية، ويرفع مستوى العمل التنظيمي والإداري في المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة
فلورينزي ويورينتي يفوزان ببطولة «جولة النجوم للبادل» في الشارقة
فينوس ويليامز في عمر 45 عاماً.. أسطورة لا تعترف بالزمن
البادل تنس
التنس
اتحاد البادل تنس
اتحاد التنس
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©