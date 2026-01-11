الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وزارة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية

أحمد بالهول الفلاسي
11 يناير 2026 13:46


دبي (وام)
اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وضم المجلس في عضويته معالي سميرة مرشد صالح محمد الرميثي، محمد سالم محمد الظاهري، محمد حميد حمد دلموج الظاهري، يوسف البطران، منصور محمد الظاهري، محمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي.
وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، استمرار العمل في الدورة الجديدة، وفق استراتيجية متكاملة ونوعية، لتعزيز مسيرة الإنجازات، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ جهود الاتحاد في مجالات الكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية.

