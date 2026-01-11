وزارة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية



دبي (وام)

اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وضم المجلس في عضويته معالي سميرة مرشد صالح محمد الرميثي، محمد سالم محمد الظاهري، محمد حميد حمد دلموج الظاهري، يوسف البطران، منصور محمد الظاهري، محمد حسين المرزوقي، وحميد محمد بخيت الكتبي.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة، استمرار العمل في الدورة الجديدة، وفق استراتيجية متكاملة ونوعية، لتعزيز مسيرة الإنجازات، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في ترسيخ جهود الاتحاد في مجالات الكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية.