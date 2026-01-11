الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس برشلونة: العلاقات مع ريال مدريد سيئة ومكسورة حالياً

11 يناير 2026 14:23


مدريد (د ب أ)
أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن العلاقات مع ريال مدريد «سيئة ومكسورة» حالياً، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد في جدة.

وأكد لابورتا أن هناك قضايا عدة تسببت في هذا التباعد والقطيعة بين قطبي الكرة الإسبانية، مشيراً إلى أنه رغم هذا الوضع المتوتر، فإن الاحترام مازال موجوداً، معتبراً أن إصلاح العلاقات ممكن تماماً كما هو الحال في شؤون الحياة، لكن الأمر يظل رهناً بإرادة الأطراف المعنية.
وعن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس الريال، قال لابورتا: «أكنّ له أقصى درجات الاحترام والود، ولا أعلم إن كان سيحضر المباراة أم لا، فهو حُر في قراره، ونحن من جانبنا نلتزم دائماً بالتعامل وفق الانسجام المؤسسي».
وشدّد لابورتا على رغبة فريقه في رفع الكأس، ونقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية قوله: «لدينا رغبة حقيقية في الفوز بهذا اللقب، وهو الأول الذي يمكننا تحقيقه هذا الموسم، لقد وصلنا إلى النهائي بجدارة، وكل جماهير برشلونة تريد بدء عام 2026 ببطولة».
وأضاف أن الفوز بالسوبر غالباً ما يمهّد الطريق لمزيد من الألقاب ويحدد مسار الموسم بشكل إيجابي. وحول الرغبة في الثأر بعد الخسارة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في المواجهة الأخيرة بين الفريقين، أوضح رئيس النادي الكتالوني: «الشعور السائد هو الرغبة في الفوز، فرغم المنافسة الشرسة الدائمة، هناك شغف هائل لإسعاد الجماهير، ونأمل أن نحتفل غدا كعادتنا بفرح واستمتاع».
وختم بالقول: «في النهائي كل شيء وارد، وكلا الفريقين سيستخدمان نقاط قوتهما، أرى أن روح فريقنا القتالية تفوق روح منافسنا، لكنهم يمتلكون أيضاً القدرة على الفوز. لقد وصلنا إلى هنا بقوة بعد مباراة رائعة أمام أتلتيك بيلباو، ونحن مقتنعون بأن اللعب بنفس الكثافة سيقودنا للتتويج».

