الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب كريستال بالاس: مجموعة من الهواة تلاعبوا بنا

مدرب كريستال بالاس: مجموعة من الهواة تلاعبوا بنا
11 يناير 2026 16:22


لندن (د ب أ)
أعرب أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، عن قلقه الشديد إزاء الأداء الضعيف الذي قدّمه فريقه حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خروجه الصادم من البطولة بالخسارة 1 - 2 أمام فريق ماكليسفيلد، المنافس في دوري المناطق (الدرجة السادسة) أمس السبت.
وفشل كريستال بالاس في تشكيل أي ضغط حقيقي على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الأول، مما منح لاعبي ماكليسفيلد ثقة كبيرة ترجمها إلى هدف التقدم برأسية بول داوسون قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف إيزاك باكلي ريكيتس النتيجة في بداية الشوط الثاني، ولم يكن هدف يريمي بينو المتأخر من ركلة حرة كافياً لإنقاذ حامل اللقب من هذا الخروج المهين.
وانتقد جلاسنر لاعبي فريقه بحدة، قائلاً: «أشعر بالقلق لأنني لم أرَ أياً من لاعبينا ينجح في مراوغة الخصم، ومع كامل احترامي للمنافس، إلا أننا فقدنا الكرات وافتقدنا للحضور البدني، بل ورأيت لاعبينا يسقطون على الأرض ويشتكون».
وأضاف بلهجة غاضبة أنه لا يحتاج لوضع تكتيكات في مثل هذه المباريات أو إخبار اللاعبين بما يجب فعله، مؤكداً أنه كان يتوقع تسجيل 5 أو 6 أهداف أمام فريق من الهواة بغضّ النظر عن حالة الملعب، واصفاً الهدف الثاني الذي استقبله مرماه بأنه يشبه «المشاهد الهزلية».

أخبار ذات صلة
الإصابة تحرم ليفربول من مدافعه برادلي حتى نهاية الموسم
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
كريستال بالاس
كأس إنجلترا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©