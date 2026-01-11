مدرب كريستال بالاس: مجموعة من الهواة تلاعبوا بنا



لندن (د ب أ)

أعرب أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، عن قلقه الشديد إزاء الأداء الضعيف الذي قدّمه فريقه حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خروجه الصادم من البطولة بالخسارة 1 - 2 أمام فريق ماكليسفيلد، المنافس في دوري المناطق (الدرجة السادسة) أمس السبت.

وفشل كريستال بالاس في تشكيل أي ضغط حقيقي على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الأول، مما منح لاعبي ماكليسفيلد ثقة كبيرة ترجمها إلى هدف التقدم برأسية بول داوسون قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف إيزاك باكلي ريكيتس النتيجة في بداية الشوط الثاني، ولم يكن هدف يريمي بينو المتأخر من ركلة حرة كافياً لإنقاذ حامل اللقب من هذا الخروج المهين.

وانتقد جلاسنر لاعبي فريقه بحدة، قائلاً: «أشعر بالقلق لأنني لم أرَ أياً من لاعبينا ينجح في مراوغة الخصم، ومع كامل احترامي للمنافس، إلا أننا فقدنا الكرات وافتقدنا للحضور البدني، بل ورأيت لاعبينا يسقطون على الأرض ويشتكون».

وأضاف بلهجة غاضبة أنه لا يحتاج لوضع تكتيكات في مثل هذه المباريات أو إخبار اللاعبين بما يجب فعله، مؤكداً أنه كان يتوقع تسجيل 5 أو 6 أهداف أمام فريق من الهواة بغضّ النظر عن حالة الملعب، واصفاً الهدف الثاني الذي استقبله مرماه بأنه يشبه «المشاهد الهزلية».