الرياضة

طرح تذاكر كأس السوبر الإماراتي القطري والكشف عن برنامج المباريات

طرح تذاكر كأس السوبر الإماراتي القطري والكشف عن برنامج المباريات
11 يناير 2026 17:59


الدوحة (د ب أ)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الإماراتي القطري طرح تذاكر النسخة الثالثة من المسابقة، التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة أربعة أندية من قطر والإمارات، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتتضمن بطولة السوبر القطري الإماراتي في نسختها الثالثة إقامة أربع مباريات تجمع بين فرق قطرية وإماراتية، للتنافس على أربعة ألقاب مختلفة، هي كأس السوبر ودرع التحدي ودرع السوبر وكأس التحدي، في حدث كروي مرتقب يجمع بين نخبة الأندية في البلدين.
وتنطلق البطولة يوم الخميس 22 يناير بإقامة المباراة الأولى على لقب كأس السوبر، والتي تجمع بين الغرافة والشارقة على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.
وتتواصل المنافسات يوم الجمعة، حيث يستضيف استاد آل نهيان في أبوظبي المباراة الثانية على لقب درع التحدي، والتي تجمع بين الدحيل والوحدة، في التوقيت ذاته.
وفي اليوم التالي، السبت 24 يناير، تقام المباراة الثالثة على لقب درع السوبر بين السد وشباب الأهلي، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، والثامنة مساء بتوقيت الإمارات.
وتختتم البطولة يوم الأحد 25 يناير بإقامة المباراة الرابعة والأخيرة على لقب كأس التحدي، والتي تجمع بين الأهلي والجزيرة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في التوقيت نفسه المعتمد لبقية المباريات.
وتحظى بطولة السوبر القطري الإماراتي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظراً لما تمثّله من فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، وإتاحة الاحتكاك القوي بين أندية تمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات على المستويين المحلي والقاري.

