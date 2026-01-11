الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تحرم ليفربول من مدافعه برادلي حتى نهاية الموسم

الإصابة تحرم ليفربول من مدافعه برادلي حتى نهاية الموسم
11 يناير 2026 18:43

 
لندن (د ب أ)


تلقى فريق ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة بتأكد غياب مدافع الفريق كونور برادلي حتى نهاية الموسم، إثر إصابة خطيرة في الركبة اليسرى تتطلب تدخلاً جراحياً.

وأوضح ليفربول في بيان رسمي اليوم الأحد أن برادلي لاعب منتخب أيرلندا الشمالية، تعرض لإصابة بالغة في العظام والأربطة خلال المواجهة الماضية أمام أرسنال، دون تحديد جدول زمني لعودته، مما يضعه في سباق مع الزمن للحاق بكأس العالم الصيف المقبل في حال تأهل بلاده.
تأتي هذه الإصابة لتزيد من أعباء المدرب أرني سلوت، الذي يعاني من نقص في مركز الظهير الأيمن، حيث يفتقد لخيارات أساسية في هذا المركز بعد إصابة جيريمي فريمبونج، وعدم الجاهزية الكاملة لجو جوميز، مما اضطره سابقا للاستعانة بلاعبي الوسط دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز لسد الثغرة.
ويستعد ليفربول لمواجهة بارنسلي غداً الاثنين في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أكد سلوت أنه لن يكرر «أخطاء الاختيار» التي وقع فيها الموسم الماضي عندما أشرك فريقاً من البدلاء تسبب في خروجه من البطولة.
وشدد سلوت على أهمية المباراة قائلاً «أضمن لكم أنكم سترون جميع اللاعبين الذين شاركوا أمام أرسنال، ربما مع بعض التغييرات، لكنهم سيكونون على مقاعد البدلاء»، مؤكداً احترامه الكامل للمنافس وتاريخ لقاءات الفريقين الذي شهد فوزاً مفاجئاً لبارنسلي 1/2 على ملعب «أنفيلد» عام 2008.

ليفربول
برادلي
كونور برادلي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
