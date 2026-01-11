الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الناموس لـ «عديم» و«ظن» في اليوم الثاني لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

الناموس لـ «عديم» و«ظن» في اليوم الثاني لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
11 يناير 2026 20:01

 

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات اليوم الثاني، ضمن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي، مستويات قوية بين الطيور المشاركة في مختلف الأشواط.
وتصدر الصقر «عديم»، لمحمد مطر علي بن غرير الكتبي، فئة العامة هواة - جير شاهين فرخ، وجاء ثانياً الصقر«إس- 1»، لعبدالله محمد بطي القبيسي، وثالثاً الصقر «السامي»، لزايد بطحان سلطان المنصوري.
وأسفرت منافسات فئة العامة هواة - جير شاهين جرناس، عن فوز الصقر «ظن»، لسالمين مبارك حمود المنصوري، بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني الصقر«إس 1»، لحامد محمد بطي سالم القبيسي، وجاء ثالثا الصقر«مولع»، لمحمد خلفان عبيد خلفان المزروعي.
وشهدت منافسات أصحاب الهمم لجميع فئات الصقور - فرخ وجرناس، مستويات مميزة من المشاركين، وحقق خلالها المركز الأول الصقر «33»، لأحمد محمد سالم النعيمي، وحصد المركز الثاني الصقر«سفاح»، لأحمد علي محمد جابر الحربي، وجاء ثالثاً الصقر«مرعب»، لأحمد علي محمد جابر الحربي أيضاً.
وتشتمل منافسات اليوم الثالث على شوطين، للعامة هواة لفئتي قرموشة جير- فرخ وقرموشة جير جرناس، وشوط السيدات لجميع الفئات - فرخ وجرناس.

الصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
سباقات الصيد بالصقور
