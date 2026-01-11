ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث (رويترز)

سجل جابرييل مارتينيلي أول ثلاثية له مع أرسنال ليتغلب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على بورتسموث المتعثر في دوري الدرجة الثانية 4-1 ويبلغ الدور ​الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وتأخر أرسنال، صاحب ‌الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ​بكأس الاتحاد (14 مرة)، بهدف في ⁠الدقيقة ‌الثالثة عندما رفع كولبي بيشوب مستوى الحماس في ملعب فراتون بارك بتسجيله هدفا من كرة مرتدة بعد تصدي الحارس كيبا أريزابالاجا.

لكن هذا ⁠التأخر استمر خمس دقائق فقط، إذ عادل ⁠أرسنال النتيجة بهدفه الأول من أصل ثلاثة أهداف من ركلات ركنية، ولم يتمكن بورتسموث من التعامل ​مع ركلة ثابتة وفي النهاية دخلت الكرة المرمى بعد اصطدامها باللاعب أندريه دوزيل من الفريق المضيف.

ووضع مارتينيلي الفريق الزائر في المقدمة عندما حول ركنية نوني مادويكي في الشباك ​في الدقيقة 25، ثم ‍سدد الكرة في القائم بعد ذلك بوقت قصير من مسافة قريبة.

وأهدر مادويكي ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليُبقي بورتسموث ‍في المنافسة، لكن أرسنال حسم ⁠المباراة بسهولة بعد الاستراحة حين ​سجل مارتينيلي هدفا من تمريرة رائعة من جابرييل جيسوس.

وأكمل ثلاثيته الشخصية ​برأسية إذ عجز بورتسموث مرة أخرى عن الدفاع ‍من ركلة ثابتة نفذها أرسنال، وسجل أرسنال الآن 17 هدفا من ركنيات هذا الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، عدل ليدز يونايتد، المنافس في الدوري الممتاز، تأخره بهدف إلى فوز 3-‌1 على ديربي كاونتي من الدرجة الثانية.