شباب الأهلي يقلب الطاولة على الوصل ويصعد لوصافة «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



حول شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه الوصل بهدف، إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، مساء اليوم على استاد راشد في دبي، والمؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وأنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بهدف قائده علي صالح من ركلة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يظهر شباب الأهلي بصورة مغايرة تماماً في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف، بينها ثنائية للمهاجم يوري سيزار في الدقيقتين 49 و68، إلى جانب هدف تأكيد الفوز للبديل محمد جمعة المنصوري في الدقيقة 88.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف العين المتصدر برصيد 30 نقطة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أخرى من الجولة العاشرة أمام عجمان، مقررة يوم الخميس المقبل، في المقابل تجمد رصيد الوصل عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وعزز «الفرسان» سجلهم الإيجابي أمام الوصل في «ديربي المحترفين»، بعدما حققوا الفوز الرابع عشر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، من أصل 33 مباراة، مقابل 11 انتصاراً لـ«الإمبراطور»، فيما حسم التعادل ثماني مواجهات.

وجاء هدف الوصل من ركلة جزاء احتسبها الحكم الصيني ما نينغ، إثر مخالفة ارتكبها المدافع بوجدان بلانتيش على المغربي سيفان بوفتيني داخل منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، ليُسجل علي صالح هدفه الثاني فقط في شباك شباب الأهلي في مباريات الديربي، بعد غياب 1401 يوم عن هدفه الأول الذي سجله في مواجهة 12 مارس 2022.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أدرك شباب الأهلي التعادل عبر يوري سيزار، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة، مستغلاً تمريرة زميله كارتابيا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويمنح فريقه التقدم بالهدف الثاني، متابعاً كرة مرتدة من الحارس خالد السناني إثر ركلة ركنية.

واختتم البديل محمد جمعة المنصوري ثلاثية شباب الأهلي في الدقيقة 88، بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة، مؤكداً فوز «الفرسان» في واحدة من أبرز قمم الجولة المؤجلة.