انطلاق النسخة التاسعة لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

علي معالي (دبي)

انطلقت في ميدان المرموم منافسات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بإقامة 17 شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات في الفترة المسائية.

وتوجت «إعلام» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بكأس ولي العهد للقايا الأبكار بعد أن سجلت توقيتاً قدره 7:08:3 دقيقة، فيما أحرز «خوزان» بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري بندقية ولي العهد للجعدان، محققاً أفضل توقيت في هذه الفئة بزمن بلغ 7:07:3 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن. وفي الفترة الصباحية، أقيمت 16 شوطاً لتحديات اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وأسفرت عن فوز «غلا» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بالشوط الأول للقايا الأبكار، بينما حصد «أشقر» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل لقب الشوط الثاني. كما فازت «إثارة» لهجن الشيحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بالشوط الثالث للقايا الأبكار.