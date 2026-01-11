الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاق النسخة التاسعة لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

اللقايا رسمت أجمل لوحة في المرموم (من المصدر)
12 يناير 2026 00:59

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
أسلوب الحياة الفاخر في دبي مستوحى من فن "جاكوب" وشركاه: المطور العقاري "AMIS GPD Development"
«أطباء التواصل الاجتماعي».. وسيلة للعلاج أم مصدر للتكسب؟

انطلقت في ميدان المرموم منافسات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بإقامة 17 شوطاً لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات في الفترة المسائية.
وتوجت «إعلام» لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، بكأس ولي العهد للقايا الأبكار بعد أن سجلت توقيتاً قدره 7:08:3 دقيقة، فيما أحرز «خوزان» بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري بندقية ولي العهد للجعدان، محققاً أفضل توقيت في هذه الفئة بزمن بلغ 7:07:3 دقيقة.
وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن. وفي الفترة الصباحية، أقيمت 16 شوطاً لتحديات اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وأسفرت عن فوز «غلا» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بالشوط الأول للقايا الأبكار، بينما حصد «أشقر» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل لقب الشوط الثاني. كما فازت «إثارة» لهجن الشيحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بالشوط الثالث للقايا الأبكار.

مهرجان ولي عهد دبي للهجن
دبي
ميدان المرموم
نادي دبي لسباقات الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©