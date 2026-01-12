مكتوميناي يُعيد نابولي من أرض الإنتر بالتعادل

ميلانو (رويترز)

سجل سكوت مكتوميناي هدفين ليقود نابولي حامل اللقب، إلى التعادل 2-2 مع إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم على استاد سان سيرو، بعد أن كان متأخراً مرتين.

واقترب إنتر من الثأر لهزيمته 3-1 في نابولي في وقت سابق من هذا الموسم، وكان ​الفوز سيصنع فجوة كبيرة في الصدارة، لكن موقف نابولي الذي لا يعرف ‌الاستسلام يبقيه بقوة في سباق اللقب.

وارتفع رصيد إنتر إلى 43 ​نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني ⁠الذي تعادل ‌1-1 مع فيورنتينا في نفس الجولة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب برصيد 39 نقطة.

وبعد بعض الضغط المبكر من نابولي، تقدم إنتر في الدقيقة التاسعة بعد أن فقد الضيوف الكرة في ⁠منتصف الملعب.

وانطلق ماركوس تورام للأمام قبل أن يمرر الكرة إلى ⁠فيدريكو ديماركو في منطقة الجزاء، والذي أطلق تسديدة أرضية قوية في الزاوية البعيدة من زاوية واسعة.

وبدأ إنتر بالضغط المتقدم في الملعب، فيما عانى نابولي للخروج من نصف ​ملعبه لفترات طويلة. ولكن من العدم، تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة 26.

ودفعت تمريرة ليوناردو سبينازولا بزميله إلجيف إلماس إلى داخل منطقة الجزاء، واستقبل مكتوميناي عرضيته المنخفضة داخل منطقة الست ياردات، وتجاوز رقيبه مانويل أكانجي عند القائم القريب ليسدد الكرة في شباك يان زومر.

قبل ​الاستراحة بقليل، تصدى فانيا ميلينكوفيتش-‍سافيتش لضربة رأس من تورام، لينتهى الشوط الأول بالتعادل.

وقال إلماس لمنصة دازون أثناء الاستراحة بين الشوطين: "بدأنا بشكل جيد، ثم كنا مترددين بعض الشيء بعد الهدف، لكننا عدنا إلى أجواء المباراة وسيكون الشوط الثاني ‍قوياً للغاية".

سنحت لنابولي عدة فرص بعد الاستراحة، حيث مرر ميلينكوفيتش-⁠سافيتش كرة طويلة إلى راسموس هويلوند ​الذي انفرد بالمرمى لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل، كما أن ضربة رأس من جيوفاني دي لورينزو إثر عرضية ​من سبينازولا مرت بعيدا عن المرمى.

وشعر الضيوف بالندم على تلك الفرص ‍الضائعة عندما تم احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان، بسبب خطأ أمير رحماني ضد هنريخ مخيتاريان، وحصل مدرب نابولي أنطونيو كونتي على بطاقة حمراء بسبب رد فعله الغاضب على قرار الحكم.

وسدد هاكان شالهان أوغلو ركلة جزاء قوية، ليستعيد إنتر التقدم قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة. لكن ‌نابولي رفض الاستسلام، وتمكن مكتوميناي من معادلة النتيجة مجدداً قبل تسع دقائق من النهاية.