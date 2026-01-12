الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مكتوميناي يُعيد نابولي من أرض الإنتر بالتعادل

مكتوميناي يُعيد نابولي من أرض الإنتر بالتعادل
12 يناير 2026 08:33

ميلانو (رويترز)
سجل سكوت مكتوميناي هدفين ليقود نابولي حامل اللقب، إلى التعادل 2-2 مع إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم على استاد سان سيرو، بعد أن كان متأخراً مرتين.
واقترب إنتر من الثأر لهزيمته 3-1 في نابولي في وقت سابق من هذا الموسم، وكان ​الفوز سيصنع فجوة كبيرة في الصدارة، لكن موقف نابولي الذي لا يعرف ‌الاستسلام يبقيه بقوة في سباق اللقب.
وارتفع رصيد إنتر إلى 43 ​نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني ⁠الذي تعادل ‌1-1 مع فيورنتينا في نفس الجولة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث في الترتيب برصيد 39 نقطة.
وبعد بعض الضغط المبكر من نابولي، تقدم إنتر في الدقيقة التاسعة بعد أن فقد الضيوف الكرة في ⁠منتصف الملعب.
وانطلق ماركوس تورام للأمام قبل أن يمرر الكرة إلى ⁠فيدريكو ديماركو في منطقة الجزاء، والذي أطلق تسديدة أرضية قوية في الزاوية البعيدة من زاوية واسعة.
وبدأ إنتر بالضغط المتقدم في الملعب، فيما عانى نابولي للخروج من نصف ​ملعبه لفترات طويلة. ولكن من العدم، تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة 26.
ودفعت تمريرة ليوناردو سبينازولا بزميله إلجيف إلماس إلى داخل منطقة الجزاء، واستقبل مكتوميناي عرضيته المنخفضة داخل منطقة الست ياردات، وتجاوز رقيبه مانويل أكانجي عند القائم القريب ليسدد الكرة في شباك يان زومر.
قبل ​الاستراحة بقليل، تصدى فانيا ميلينكوفيتش-‍سافيتش لضربة رأس من تورام، لينتهى الشوط الأول بالتعادل.
وقال إلماس لمنصة دازون أثناء الاستراحة بين الشوطين: "بدأنا بشكل جيد، ثم كنا مترددين بعض الشيء بعد الهدف، لكننا عدنا إلى أجواء المباراة وسيكون الشوط الثاني ‍قوياً للغاية".
سنحت لنابولي عدة فرص بعد الاستراحة، حيث مرر ميلينكوفيتش-⁠سافيتش كرة طويلة إلى راسموس هويلوند ​الذي انفرد بالمرمى لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل، كما أن ضربة رأس من جيوفاني دي لورينزو إثر عرضية ​من سبينازولا مرت بعيدا عن المرمى.
وشعر الضيوف بالندم على تلك الفرص ‍الضائعة عندما تم احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر ميلان، بسبب خطأ أمير رحماني ضد هنريخ مخيتاريان، وحصل مدرب نابولي أنطونيو كونتي على بطاقة حمراء بسبب رد فعله الغاضب على قرار الحكم.
وسدد هاكان شالهان أوغلو ركلة جزاء قوية، ليستعيد إنتر التقدم قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة. لكن ‌نابولي رفض الاستسلام، وتمكن مكتوميناي من معادلة النتيجة مجدداً قبل تسع دقائق من النهاية.

أخبار ذات صلة
نفق «النخبة» في سان سيرو الجديد.. تجربة فخامة «VIP»
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
نابولي
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
أنطونيو كونتي
آخر الأخبار
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©