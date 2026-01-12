فليك: الروح الجماعية سر التتويج بالسوبر

جدة (د ب أ)

أعرب هانزي فليك مدرب برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني بالفوز 3 / 2 على ريال مدريد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، مساء الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الشعور رائع، لقد فزنا في مباراة كلاسيكو وحققنا لقباً، أنا فخور بأداء الفريق".

وأضاف المدرب الألماني: "أعتقد أننا كنا رائعين، ولعبنا بأسلوبنا طوال المباراة، لم تكن مواجهة سهلة، لكننا كافحنا سوياً كفريق واحد".

وتابع: "لا أعلم ما إذا كان هذا اللقب سيرفع معنويات فريقنا في باقي منافسات الموسم، لأن الظروف مختلفة".

وأوضح مدرب برشلونة "في الموسم الماضي كنا متأخرين بعدد من النقاط في جدول الترتيب، والآن نعتلي الصدارة، لكن ينتابني شعور رائع عندما أرى الفريق".

وختم هانزي فليك: "أود أيضاً الإشارة إلى أهمية اللاعبين البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني، لقد أثبتوا أن الروح الجماعية للفريق هي الأهم، وهذا أكثر ما يعجبني".