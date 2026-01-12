الهلال السعودي يفتتح الانتقالات الشتوية بصفقتين

الرياض(د ب أ)

أزاح نادي الهلال، مساء الأحد، الستار عن أولى صفقاته لفترة الانتقالات الشتوية الجارية بإتمام التعاقد مع لاعبين جديدين. وأعلن نادي الهلال عن صفقته الشتوية الأولى بالتعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادماً من فيورنتينا الإيطالي، بعقد لمدة 6 شهور، مع أفضلية التمديد لعام آخر. ويبلغ ماري من العمر 32 عاماً، ولعب للعديد من الأندية من بينها أرسنال الذي توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، كما ساهم مع فلامنجو في تحقيق ثنائية الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس عام 2019.

ودافع بابلو ماري أيضاً عن ألوان ريال مايوركا وديبورتيفو لاكورونيا في إسبانيا وأودينيزي الإيطالي.

وانتظر الهلال ساعة واحدة فقط بعد الإعلان عن صفقة "ماري" ليعلن التعاقد عن ثاني صفقاته الشتوية، والمتمثلة في سلطان مندش لاعب الوسط قادماً من التعاون.

ولفت مندش الأنظار مع التعاون هذا الموسم الذي شهد مشاركته في 15 مباراة بجميع المسابقات، مساهماً بـ 7 أهداف بواقع 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، من بينها 5 مساهمات في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويبلغ مندش من العمر 31 عاماً وبدأ مسيرته الكروية مع الاتحاد في الفئات السنية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، لينتقل بعدها إلى نجران ثم الفيصلي قبل أن ينتقل إلى الأهلي ومنه إلى الفيحاء، الذي قدم مستويات مميزة معه قبل الانتقال إلى التعاون.