ليفربول أفضل في غياب صلاح؟ الإحصائيات تجيب

معتز الشامي(أبوظبي)

عندما يواجه ليفربول فريق بارنسلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم الاثنين، سيتعين الحرص وعدم التراخي، خشية أن يتسبب ذلك في مفاجأة مدوية في الكأس، وإذا تمكن فريق أرني سلوت من الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور التالي في أقدم بطولة في كرة القدم، فسيكون ذلك بمثابة المباراة الحادية عشرة على التوالي التي لا يخسر فيها أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد التعادل السلبي المثير في شمال لندن أمام أرسنال منتصف الأسبوع، يبدو أن فريق أنفيلد قد تجاوز سلسلة نتائجه السيئة في نوفمبر، وبدأ بالفعل في استعادة مستواه المعهود، لكن هذا الفريق المتألق من ليفربول يتميز أيضاً بمظهر جديد، إلى جانب العديد من التعاقدات الجديدة التي أبرمت خلال فترة الانتقالات الصيفية، يتميز فريق سلوت الحالي باختلاف واضح وهو غياب محمد صلاح، بسبب مشاركة النجم المصري في كأس الأمم الأفريقية منذ نهاية ديسمبر، وتراجع مستواه الذي جعله يقضي معظم وقته على مقاعد البدلاء، أنهى ليفربول عام 2025 من دون نجمه الأول.

والمثير للدهشة، بالنسبة للجماهير والنقاد على حد سواء، أن فريق سلوت يبدو أنه يقدم أداءً أفضل بكثير منذ ابتعاد صلاح عن أضواء أنفيلد، وفي الواقع، غاب صلاح عن 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفي جميعها نجح ليفربول في تجنب الهزيمة. صحيح أن بعض النتائج كانت دون المستوى المأمول، مثل التعادل 2-2 مع فولهام، ومباراتي الذهاب والإياب أمام ليدز اللتين لم يحصد فيهما ليفربول سوى نقطتين، إلا أن ليفربول حقق خلال هذه الفترة انتصارات على وستهام، وتوتنهام، وولفرهامبتون، إضافة إلى التعادل خارج أرضه أمام أرسنال، وهو التعادل الذي لم يتوقع الكثيرون أن يحققه ليفربول، ومن المثير للاهتمام أن ليفربول تعادل في مباراة واحدة فقط في الدوري شارك فيها صلاح هذا الموسم، بينما خسر 6 مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز شارك فيها أساسياً أو بديلاً.

وعند مقارنة إحصائيات ليفربول بوجود صلاح ومن دونه، نجد نتائج مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، في غياب الملك المصري يستقبل الفريق أهدافاً أقل ويسجل أهدافاً أكثر بقليل. والأهم من ذلك، أن متوسط نقاطه في المباراة الواحدة قد ارتفع بنسبة 18% مع غياب صلاح عن الفريق، وبطبيعة الحال، الإحصائية الأهم التي يجب على مشجعي ليفربول الانتباه إليها هي ترتيب الدوري، والذي شهد أيضاً تحولاً ملحوظاً في حظوظ الفريق بعد خروج صلاح من التشكيلة.

و بعد أول 12 جولة - شارك فيها صلاح في جميع المباريات ولم يتم استبداله - كان ليفربول يحتل المركز الثاني عشر في الترتيب. لكن منذ ذلك الحين، لم يلعب صلاح سوى مرتين في 9 مباريات بالدوري، حيث قفز الفريق إلى المركز الرابع في الترتيب.

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان غياب صلاح هو السبب الحقيقي وراء عودة ليفربول إلى مستواه المعهود. وبالنظر إلى النجاح الباهر الذي حققه المهاجم المصري في أنفيلد على مر السنين، فمن المفهوم تردد الجماهير في إبقاء صلاح خارج التشكيلة الأساسية لفترة أطول.

لكن من الواضح أن الأمور قد عادت إلى نصابها لفريق سلوت في الأسابيع الأخيرة، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان مدرب ليفربول سيقرر الاستمرار في خطته الناجحة عند عودة صلاح من مشاركته الدولية، أم سيحاول إيجاد طريقة لإشراك نجمه الأبرز في النصف الثاني من الموسم.