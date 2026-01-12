بعد معجزة ماكليسفيلد.. تعرّف على المفاجآت التاريخية لكأس الاتحاد الإنجليزي

معتز الشامي (أبوظبي)

ضَمِن فريق ماكليسفيلد مكانه في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه 2-1 على كريستال بالاس، في حدث سيسجَّل كواحد من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، وفاز ماكليسفيلد القادم من دوري الدرجة السادسة على حامل اللقب كريستال بالاس، رغم أنه يحتل مركزاً متأخراً عنه بـ 117 مركزاً في الدوري، ما يجعلها أكبر مفاجأة في تاريخ البطولة من حيث فارق المراكز في الدوري، لكن أين تضعها أنت بين أكبر المفاجآت في أقدم البطولة؟** ماكليسفيلد 2-1 كريستال بالاس - الدور الثالث 2026

يُعد هذا الحدث أكبر مفاجأة في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي العريق، إذ شهد المرة الأولى التي يُقصي فيها فريق من الدرجة السادسة فريقاً من الدرجة الأولى، وحامل اللقب، ورغم تأخره عن خصمه (كريستال بالاس) بـ 117 مركزاً في الترتيب الدوري للأندية الإنجليزية بشكل عام، إلا أن ماكليسفيلد استحق الفوز بجدارة.

** بورنموث 2-0 مانشستر يونايتد - الدور الثالث 1984

حقّق بورنموث إحدى أعظم المفاجآت البطولة، عندما أقصى حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بقيادة المدرب الشاب هاري ريدناب، بفضل هدفي ميلتون جراهام وإيان طومسون، حيث كان مان يونايتد آنذاك بقيادة رون أتكينسون، وضم في صفوفه لاعبين بارزين مثل برايان روبسون. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لمنع فريق الدرجة الثالثة من التأهل إلى الدور الرابع.

** ريكسهام 2-1 أرسنال - الدور الثالث 1992

تصدّرت خسارة أرسنال، بطل دوري الدرجة الأولى أمام ريكسهام، عناوين الصحف. وكان التنانين قد أنهوا الموسم السابق في قاع ترتيب دوري الدرجة الرابعة، وبدا أن أرسنال في طريقه للفوز بعد أن تقدم بهدف سجّله آلان سميث. لكنّ ميكي توماس وستيف واتكينز، لاعبَي ريكسهام، كان لهما رأي آخر، حيث سجّلا هدفين متأخرين حطما آمال أرسنال.

** أولدهام 3-2 ليفربول - الدور الرابع 2013

في ذلك الوقت، كان ليفربول بقيادة بريندان رودجرز يضم أسماء لامعة مثل لويس سواريز، ودانييل ستوريدج، وجوردان هندرسون، ورحيم ستيرلينج، وقد نافسوا مانشستر سيتي بقوة على اللقب في الموسم التالي، لكن فريق دوري الدرجة الأولى، بفضل ثنائية مات سميث، وهدف ريس وابارا، تمكّن من إقصاء ليفربول.

** يوفيل 2-1 سندرلاند - الدور الرابع 1949

واجه يوفيل تاون، الذي يلعب في دوري الهواة، سندرلاند الذي كان يضم في صفوفه لين شاكلتون، صاحب الرقم القياسي البريطاني آنذاك في قيمة الانتقالات، وافتتح أليك ستوك التسجيل ليوفيل قبل أن يرد سندرلاند بهدف جاكي روبنسون، ليجبر الفريقين على خوض وقت إضافي. ثم سجل إريك براينت هدف الفوز ليوفيل، ليحققوا فوزاً مثيراً على منافسهم من دوري الدرجة الأولى.

** بيرنلي 0 -1 لينكولن سيتي - الدور الخامس 2017

أصبح لينكولن أول فريق من خارج الدوري الممتاز يصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ قرن، بعد فوزه على بيرنلي بقيادة شون دايتش، أحد فرق الدوري الممتاز، كان فريق دايتش قد صعد إلى دوري الدرجة الأولى في ذلك الموسم، وكان الفريق الوحيد الصاعد الذي تجنّب الهبوط، ما يدل على صعوبة التغلب عليه، إلا أن هدف شون راجيت، الذي احتسب لاحقاً بتقنية خط المرمى، هو الذي أدى إلى خروج بيرنلي من البطولة بطريقة مثيرة.

** ساتون 2-1 كوفنتري - الدور الثالث 1989

تغلّب ساتون يونايتد، الذي يلعب في دوري الهواة، على كوفنتري، الذي كان آنذاك في دوري الدرجة الأولى، وكان قد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1987. وحقق الفريق المحترف إنجازاً تاريخياً، حيث حسم هدف ماثيو هانلان المباراة، ليصعد ساتون إلى الدور الرابع.

** شروزبري 2-1 إيفرتون - الدور الثالث 2003

كان إيفرتون في أوج عطائه تحت قيادة ديفيد مويس آنذاك، وكان ينافس بقوة على مراكز دوري أبطال أوروبا، كما ضم الفريق واين روني الشاب، ومع ذلك، سجل نايجل جيمسون، لاعب شروزبري، هدفين ليقصي إيفرتون من الكأس على يد فريق يحتل مركزاً أدنى منه بثمانين مركزاً، في دوري الدرجة الثالثة القديم.

** هيرفورد 2-1 نيوكاسل - الدور الثالث 1972

في 1972، فاجأ هيرفورد، الذي يلعب في دوري الهواة، نيوكاسل، أحد فرق الدرجة الأولى، بفوزه عليه. وكان هيرفورد قد تعادل معه 2-2 على ملعب سانت جيمس بارك، وكاد نيوكاسل يحسم المباراة لصالحه في الدقائق الأخيرة بفضل هدف مالكولم ماكدونالد، لكن روني رادفورد، لاعب هيرفورد، أطلق تسديدة رائعة من خارج الدوري، ليجبر الفريقين على خوض وقت إضافي، ثم سجّل ريكي جورج هدف الفوز، وبهذا الهدف، أصبح هيرفورد أول فريق من خارج الدوري يفوز على فريق من الدرجة الأولى منذ عام 1949.

** مانشستر سيتي 0-1 ويجان أتلتيك - النهائي 2013

احتل فريق روبرتو مانشيني المركز الثاني في الدوري ذلك الموسم، وكان السيتي، الذي يضم نخبة من النجوم، يواجه ويجان الذي كان على وشك الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي، لكن الفائزين بكأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات تلقوا هزيمة مفاجئة بهدف رأسي من بن واتسون. ولا يزال ويجان الفريق الوحيد في تاريخ كرة القدم الإنجليزية الذي فاز بالكأس وهبط في نفس الموسم.