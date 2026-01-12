أسرع اللاعبين وصولاً لـ100 «مساهمة دولية».. صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب الفراعنة، وتمكن الفرعون المصري من الوصول إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من كل من الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وبعد تسجيله هدفاً وتمريرة حاسمة في مرمى منتخب كوت ديفوار، في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، أصبح لدى اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً الآن 65 هدفاً و35 تمريرة حاسمة في 111 مباراة دولية، لكن من هم أسرع 10 لاعبين وصلوا إلى 100 مساهمة في الأهداف الدولية، وأين هي مكانة صلاح!

1- بيليه : 77 مباراة

لا يزال بيليه يحمل الرقم القياسي حتى اليوم. ومن المثير للدهشة أن الأسطورة البرازيلية احتاج 77 مباراة فقط للوصول إلى 100 مساهمة تهديفية على الصعيد الدولي، اللاعب الوحيد النشط حالياً الذي يملك فرصة حقيقية لتحطيم هذا الرقم القياسي هو إيرلينج هالاند، الذي ساهم في 61 هدفاً في 48 مباراة مع منتخب النرويج.

2- نيمار: 94 مباراة

استغرق نيمار مباريات أكثر من بيليه للوصول إلى 100 مساهمة تهديفية، لكنه حقق ذلك في سن أصغر، سجل نيمار مساهمته التهديفية رقم 100 دولياً وهو في السادسة والعشرين من عمره فقط، وهو أصغر لاعب في هذه القائمة يحقق هذا الإنجاز.

3- محمد صلاح : 111 مباراة

صنع صلاح التاريخ ليصبح أسرع لاعب أفريقي يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، محققاً هذا الإنجاز التاريخي في 111 مباراة فقط، وقد ساهم بــ5 أهداف في 4 مباريات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 حتى الآن، ويبدو في قمة مستواه قبل مباراة نصف النهائي.

4- روميلو لوكاكو: 113 مباراة

غالباً ما يحتل لوكاكو مراكز متقدمة في هذه القوائم الدولية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سجله التهديفي المميز مع منتخب بلجيكا، فهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 89 هدفاً، ولم يحتج إلا إلى 113 مباراة فقط ليبلغ 100 هدف وتمريرة حاسمة، ما يجعله أسرع لاعب أوروبي يحقق هذا الإنجاز على الإطلاق.

5- لويس سواريز: 116 مباراة

اعتزل سواريز اللعب الدولي عام 2024 بصفته الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي. كما برز كصانع فرص بارع طوال مسيرته، حيث سجل 39 تمريرة حاسمة مع منتخب أوروجواي.

6- ليونيل ميسي: 122 مباراة

يعتبره الكثيرون الأفضل على مر التاريخ، لكن 5 لاعبين تمكنوا من الوصول إلى 100 مساهمة تهديفية في عدد مباريات أقل من ميسي، وتجدر الإشارة إلى أن ميسي قد تجاوز جميع اللاعبين الخمسة الأوائل في هذه المقالة، حيث حقق رقماً قياسياً بلغ 176 مساهمة تهديفية في 196 مباراة.

7- علي دائي: 123 مباراة

كان دائي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم الدولية، وكان أول لاعب يصل إلى 100 هدف على الساحة الدولية، واستغرق الأمر منه 123 مباراة فقط للوصول إلى 100 هدف وتمريرة حاسمة، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأسرع لاعب آسيوي يحقق هذا الإنجاز.

8- روبرت ليفاندوفسكي : 128 مباراة

ولا يزال ليفاندوفسكي يقدم أداءً مميزاً مع منتخب بولندا رغم بلوغه 37 عاماً، لذا ليس من المستغرب وجوده في هذه القائمة، وسجل مساهمته المئة مع منتخب بولندا في مباراته رقم 128، وكان عمره آنذاك 33 عاماً. المباراة القادمة لبولندا وليفاندوفسكي ستكون ضد ألبانيا في مباراة فاصلة ضمن تصفيات كأس العالم.

9- كريستيانو رونالدو: 136 مباراة

يعد رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 143 هدفاً، كما قدّم 37 تمريرة حاسمة مع منتخب البرتغال، ومع ذلك، ورغم احتفاظه بالرقم القياسي، لم يكن رونالدو سريعاً كبعض اللاعبين الآخرين في هذه القائمة. وبالنظر إلى أنه قضى الجزء الأول من مسيرته كجناح، فليس من المستغرب أن يكون ترتيبه متأخراً في هذه القائمة.

وإجمالاً، احتاج رونالدو إلى 136 مباراة للوصول إلى 100 مساهمة تهديفية مع منتخب البرتغال، محققاً هذا الرقم عند بلوغه 31 عاماً.

10-ميروسلاف كلوزه : 136 مباراة

احتاج كلوزه إلى نفس عدد المباريات التي احتاج إليها رونالدو للوصول إلى هذا الإنجاز، مع العلم أن كلوزه كان يكبر رونالدو بـ5 سنوات عندما خاض مباراته رقم 136 مع ألمانيا، ولا يزال الألماني يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً، رغم أن كيليان مبابي يسعى جاهداً لتحطيم هذا الرقم.