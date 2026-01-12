الرقم القياسي لجائزة لاعب الشهر في «البريميرليج»؟ صلاح يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للشهر من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم الإنجليزية، وقد استحدثت هذه الجائزة في أوائل التسعينيات، وتحديداً منذ موسم 1994، وتمنح الجائزة شهرياً للاعب الذي قدم أداءً متميزاً في مباريات الدوري، وبينما فاز العديد من لاعبي كرة القدم بالجائزة مرة أو مرتين، فقد حصدتها مجموعة صغيرة من اللاعبين النخبة بشكل متكرر، مما يعكس ليس فقط لحظات التألق، بل الأداء المستمر.

ويسعى مهاجم مان سيتي إيرلينج هالاند للفوز بالجائزة للمرة الخامسة، حيث ترشح رفقة 7 لاعبين لجائزة شهر ديسمبر 2025، وهم، ريان شرقي (مان سيتي)، فيل فودين (مان سيتي)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، دومينيك كالفيرت-لوين (ليدز)، هاري ويلسون (فولهام)، وهوجو إيكيتيكي (ليفربول)، وعلى مر السنين، فاز عدد من اللاعبين بالجائزة مرة واحدة فقط، ولكن مَنْ هم النجوم الذين حصدوا عدداً كبيراً منها؟

يتصدر قائمة الأكثر فوزاً 3 لاعبين حصد كل منهم الجائزة 7 مرات، وهم: هاري كين، مهاجم توتنهام السابق، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مان سيتي السابق، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول. يليهم لاعبان فازا بالجائزة 6 مرات، وهما ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، وكريستيانو رونالدو، جناح مان يونايتد السابق.

وهناك 3 لاعبين حازوا 5 جوائز، وهم مهاجم إيفرتون ومان يونايتد السابق واين روني، ومهاجم أرسنال ومان يونايتد السابق روبن فان بيرسي، وقائد الشياطين الحمر الحالي برونو فرنانديز، وبعد ذلك، هناك 9 لاعبين فازوا بالجائزة 4 مرات، من بينهم هالاند الذي قد يتقدم في القائمة إذا فاز في التصويت الأخير.

أكثر اللاعبين حصولاً على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالبريميرليج

1. سيرخيو أجويرو: 7

2. هاري كين: 7

3. محمد صلاح: 7

4. ستيفن جيرارد: 6

5. كريستيانو رونالدو: 6

6. برونو فيرنانديز: 5

7. واين روني: 5

8. روبين فان بيرسي: 5

9. دينيس بيركامب: 4

10. إيرلينج هالاند: 4

11. تييري هنري: 4

12. فرانك لامبارد: 4

13. ماركوس راشفورد: 4

14. سون هيونج مين: 4

15. بول سكولز: 4

16. آلان شيرر: 4

17. جيمي فاردي: 4