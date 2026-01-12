الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

8 لاعبين يحملون أحلام «الطاولة» في «دولية البحرين»

8 لاعبين يحملون أحلام «الطاولة» في «دولية البحرين»
12 يناير 2026 10:45

معتصم عبدالله (أبوظبي) 
تغادر غداً بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، استعداداً للمشاركة في بطولة البحرين الدولية للناشئين والشباب، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 17 يناير الجاري، بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة يمثّلون نخبة من المواهب العالمية من مختلف الدول.
وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين هم، أحمد المسيبي، محمد المسيبي، مايد نواف (الشارقة)، علي الحواي، يوسف الحواي (النصر)، راشد سعيد، ناصر المري (الوصل)، وحمد عباس (شباب الأهلي).
ويقود المنتخب في البطولة المدرب الصربي بوريس فوكليتس، الذي جرى التعاقد معه أخيراً بديلاً للمخضرم شاو لي، إلى جانب المدرب إسلام مطاوع، وعبدالرحمن الهاشمي إداري المنتخب، في إطار خطة الاتحاد لتطوير العمل الفني وتعزيز الاستفادة من الخبرات التدريبية العالمية.
من جانبه، أكد سيد جعفر هادي، أمين سر الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ومدير البطولة، أن اللجنة المنظمة تكثّف اجتماعاتها التنسيقية بين مختلف اللجان، لضمان الجاهزية الكاملة على المستويات الفنية واللوجستية والإعلامية، بما يُسهم في تقديم نسخة متميزة من البطولة.
وأوضح هادي أن الاتحاد البحريني يحرص على إخراج البطولة بصورة تعكس المكانة الرياضية للبحرين، كوجهة قادرة على استضافة البطولات الدولية الكبرى وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن خطة الإعداد والتحضير المبكر لاستضافة بطولة العالم للشباب لكرة الطاولة، بما يضمن نجاح الاستحقاقات المقبلة على المستويين التنظيمي والفني.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي أفضل «دفاع» في «الشرق الأوسط»
150 مليون درهم مستهدفات «جود» في «الشارقة الخيرية»
منتخب الطاولة
الوصل
شباب الأهلي
الشارقة
البحرين
آخر الأخبار
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©