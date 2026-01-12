8 لاعبين يحملون أحلام «الطاولة» في «دولية البحرين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تغادر غداً بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، استعداداً للمشاركة في بطولة البحرين الدولية للناشئين والشباب، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 17 يناير الجاري، بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة يمثّلون نخبة من المواهب العالمية من مختلف الدول.

وتضم قائمة المنتخب 8 لاعبين هم، أحمد المسيبي، محمد المسيبي، مايد نواف (الشارقة)، علي الحواي، يوسف الحواي (النصر)، راشد سعيد، ناصر المري (الوصل)، وحمد عباس (شباب الأهلي).

ويقود المنتخب في البطولة المدرب الصربي بوريس فوكليتس، الذي جرى التعاقد معه أخيراً بديلاً للمخضرم شاو لي، إلى جانب المدرب إسلام مطاوع، وعبدالرحمن الهاشمي إداري المنتخب، في إطار خطة الاتحاد لتطوير العمل الفني وتعزيز الاستفادة من الخبرات التدريبية العالمية.

من جانبه، أكد سيد جعفر هادي، أمين سر الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ومدير البطولة، أن اللجنة المنظمة تكثّف اجتماعاتها التنسيقية بين مختلف اللجان، لضمان الجاهزية الكاملة على المستويات الفنية واللوجستية والإعلامية، بما يُسهم في تقديم نسخة متميزة من البطولة.

وأوضح هادي أن الاتحاد البحريني يحرص على إخراج البطولة بصورة تعكس المكانة الرياضية للبحرين، كوجهة قادرة على استضافة البطولات الدولية الكبرى وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن خطة الإعداد والتحضير المبكر لاستضافة بطولة العالم للشباب لكرة الطاولة، بما يضمن نجاح الاستحقاقات المقبلة على المستويين التنظيمي والفني.