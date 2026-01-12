12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولة (باريس جراند سلام) للجودو، التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للجودو يومي 7 و8 فبراير المقبل، كأول مشاركة لمنتخبنا الأول في موسم 2026، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 2028، وكهدف استراتيجي رئيسي يعمل من أجله الاتحاد.

ويشارك اللاعبون الذين يُركّز عليهم الاتحاد في أبرز البطولات الدولية الكبرى (مثل بطولة العالم وجراند سلام وجراند بري) لتجميع المزيد من نقاط التصنيف الأولمبي واكتساب الخبرات اللازمة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة، وتحقيق التأهل إلى الدورة الأولمبية.

وضمت قائمة المشاركة المقبلة 3 لاعبات وهنّ، إيرينا خوبو في وزن تحت 48 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وإليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، ومن اللاعبين، سيمون قسطنطين وزن تحت 60 كجم، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وفي منافسات وزن تحت 73 كجم يشارك كريم عبداللطيف ومحمد يزبيك، أما وزن تحت 81 كجم، فقد ضمت قائمته، طلال شفيلي، وعمر مراد، وضم وزن تحت 90 كجم اللاعب أرام جريجوريان، ويخوض اللاعب ظفار كوسوف منافسات وزن تحت 100 كجم، بينما يشارك اللاعب عمرو معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم، ويرأس البعثة ناصر التميمي، نائب رئيس الاتحاد، مشرف المنتخب الأول، بجانب الجهاز الفني بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.

وينتظم المنتخب الأول حالياً في معسكر خارجي في النمسا بهدف اكتساب المزيد من اللياقة البدنية، قبل أن ينتقل بعدها لمعسكر ختامي يقام في بلغاريا بالتعاون مع الاتحاد البلغاري للجودو، والذي يستمر حتى الخامس من فبراير موعد السفر إلى باريس لحضور مراسم قرعة البطولة، التي تُجرى ظهر يوم الجمعة 5 يناير بصالة أكور أرينا باريس عبر تقنية الفيديو، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.