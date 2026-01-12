«الأبيض الأولمبي» يطارد «التأهل الآسيوي» الرابع أمام سوريا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم شعار «التأهل الرابع» في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، حينما يواجه نظيره السوري في الثامنة والنصف من مساء الغد، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب اليابان، متصدر المجموعة، نظيره القطري على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويمتلك «الأبيض الأولمبي» حظوظ التأهل بيده في مواجهة «نسور قاسيون»، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب قطر 2-0، قبل خسارته في الجولة الثانية أمام اليابان 0-3، في المقابل، أنعش المنتخب السوري آماله في المنافسة، عقب فوزه على قطر 1-0 في الجولة الثانية، بعد خسارته الافتتاحية الثقيلة أمام اليابان 0-5.

وانفرد المنتخب الياباني بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، ليضمن التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي، مقابل 3 نقاط لكل من الإمارات وسوريا، فيما بقي رصيد منتخب قطر خالياً من النقاط، لينحصر الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة بين «الأبيض الأولمبي» و«نسور قاسيون».

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 16 و17 يناير، على أن يُقام الدور نصف النهائي يوم 20 يناير، وتُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 24 يناير.

وينشد «الأبيض الأولمبي» حسم التأهل الرابع في تاريخه إلى الدور ربع النهائي خلال مشاركته السادسة في البطولة، بعدما بلغ هذا الدور في نسخ عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، مقابل خروجه من الدور الأول في نسختي أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.

ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة أمام المنتخب السوري، العائد إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بعزيمة قوية لتعويض غيابه عن النسختين الماضيتين، إذ سبق له المشاركة في أربع نسخ متتالية بين عامي 2013 و2020، ويبحث بدوره عن التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2013 و2020.

ويستعيد «الأبيض الأولمبي» في مواجهة الليلة عدداً من عناصره الأساسية، التي فضّل المدرب الأوروجوياني مارسيلو برولي إراحتها على دكة البدلاء في مباراة الجولة الماضية أمام اليابان، ويتقدمهم الحارس خالد توحيد، إلى جانب مبارك بن زامة، يوسف المرزوقي، علي عبدالعزيز، حازم عباس، جونيور نداي، ومنصور صالح المنهالي.