«ثاندر» يعزز الصدارة ويضيف «هيت» إلى الضحايا

واشنطن (أ ف ب)

سجّل الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي أيه)، 29 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى فوزه الثالث توالياً على ضيفه ميامي هيت 124-112.

وأضاف شاي ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، ليعزّز أوكلاهوما سيتي سجلّه كأفضل فريق في الدوري (33 فوزاً و7 خسارات).

وقال أرون ويجينز لاعب ثاندر: «أحكمنا قبضتنا دفاعياً. انطلقنا في المرتدات ونجحنا بإيقاعنا الهجومي».

وأضاف لأوكلاهوما جايلن وليامس 18 نقطة وتشيت هولمجرين 16 نقطة و9 متابعات، فيما كان الكندي أندرو ويجينز أفضل مسجل لميامي، ثامن المنطقة الشرقية (20-19)، برصيد 23 نقطة.

ويبتعد أوكلاهوما بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ يحتل ديترويت بيستونز صدارة المنطقة الشرقية مع 28 فوزاً و10 خسارات، وسان أنتونيو سبيرز وصافة الغربية مع 27 فوزاً و12 خسارة.