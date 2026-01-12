الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثاندر» يعزز الصدارة ويضيف «هيت» إلى الضحايا

«ثاندر» يعزز الصدارة ويضيف «هيت» إلى الضحايا
12 يناير 2026 10:41

واشنطن (أ ف ب)
سجّل الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (أن بي أيه)، 29 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى فوزه الثالث توالياً على ضيفه ميامي هيت 124-112.
وأضاف شاي ثماني تمريرات حاسمة وخمس متابعات، ليعزّز أوكلاهوما سيتي سجلّه كأفضل فريق في الدوري (33 فوزاً و7 خسارات).
وقال أرون ويجينز لاعب ثاندر: «أحكمنا قبضتنا دفاعياً. انطلقنا في المرتدات ونجحنا بإيقاعنا الهجومي». 
وأضاف لأوكلاهوما جايلن وليامس 18 نقطة وتشيت هولمجرين 16 نقطة و9 متابعات، فيما كان الكندي أندرو ويجينز أفضل مسجل لميامي، ثامن المنطقة الشرقية (20-19)، برصيد 23 نقطة.
ويبتعد أوكلاهوما بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إذ يحتل ديترويت بيستونز صدارة المنطقة الشرقية مع 28 فوزاً و10 خسارات، وسان أنتونيو سبيرز وصافة الغربية مع 27 فوزاً و12 خسارة.

أخبار ذات صلة
«رابتورز» يغتال أحلام «سيكسرز» بسلة بارنز «القاتلة»
«السلة الأميركي».. كارلايل 1000 فوز وإدواردز يتخطى 10000 نقطة
دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
ميامي هيت
آخر الأخبار
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©