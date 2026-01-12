إدارة كلباء تكرّم «الوفي الصغير»

فيصل النقبي (كلباء)

كرّمت إدارة نادي كلباء لكرة القدم، وكذلك إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، في مقر النادي، الطفل أحمد يوسف البلوشي، تقديراً لمشاعره الصادقة وحُبه الكبير للنادي، وذلك عقب ظهوره في فيديو عفوي خلال مواجهة كلباء أمام نادي الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، عبّر فيه عن تمنياته للفريق بتحقيق نتائج مميزة.

وجرى التكريم بحضور لاعبي الفريق الأول، إلى جانب طاقمي الجهازين الفني والإداري، وأعضاء مجلس الإدارة، في أجواء عكست روح الأسرة الواحدة داخل النادي، وحرصه على تقدير جماهيره، لا سيما النماذج الصغيرة التي تُجسّد الانتماء الصادق والولاء للألوان الصفراء.