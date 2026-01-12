«السوبر الإماراتي القطري» يدشّن الإثارة مبكراً بطرح التذاكر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإماراتي القطري، طرح تذاكر النسخة الثالثة من المسابقة، والتي ستنطلق خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير من العام الجاري 2026.

وتتضمن بطولة السوبر الإماراتي القطري في نسختها الثالثة، أربع مباريات بين فرق إماراتية وقطرية، للمنافسة على أربعة ألقاب، هي كأس السوبر ودرع التحدي ودرع السوبر وكأس التحدي على الترتيب.

وستجمع المباراة الأولى (كأس السوبر)، بين الشارقة والغرافة يوم الخميس 22 يناير على استاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت قطر.

فيما سيحتضن استاد آل نهيان في أبوظبي، المباراة الثانية (درع التحدي) بين الوحدة والدحيل يوم الجمعة 23 يناير، بنفس توقيت مباريات اليوم السابق.

وستقام المباراة الثالثة (درع السوبر) بين شباب الأهلي والسد يوم السبت 24 يناير في استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت قطر.

وأخيراً، المباراة الرابعة (كأس التحدي) بين الجزيرة والأهلي يوم الأحد 25 يناير على استاد محمد بن زايد، بنفس توقيت مباريات اليوم السابق.