«رابتورز» يغتال أحلام «سيكسرز» بسلة بارنز «القاتلة»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجّل سكوتي بارنز رميةً حرةً حاسمة في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي، ليساعد تورونتو رابتورز في الفوز على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 116-115، ​في المباراة الأولى من مباراتين متتاليين بين الفريقين ‌في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقدّم ​سيكسرز بفارق أربع نقاط في ⁠الوقت الإضافي قبل أن ينتفض تورونتو ويسجّل سبع نقاط متتالية.

ووضعت سلة ساحقة من كولين موراي-بويلز تورونتو في المقدمة بفارق ثلاث ⁠نقاط قبل 35 ثانية من النهاية، لكن ⁠رمية ثلاثية من في.جيه إيدجكومب لاعب فيلادلفيا أدركت التعادل لفريقه 115-115 ​قبل 15 ثانية على النهاية، لكن بارنز منح الفوز لفريقه.

وسجّل بارنز 31 نقطة لرابتورز، الذي حقق انتصاره الرابع في خمس مباريات متتالية. وأضاف جمال شيد 22 ​نقطة، وكان صاحب الرمية التي فرضت شوطاً إضافياً على المباراة الأولى من مباراتين متتاليتين بين الفريقين في تورونتو.

وأحرز إيمانويل كويكلي 20 نقطة لرابتورز، ‍بينما أضاف موراي-بويلز 17 نقطة ⁠واستحوذ على 15 ​كرة مرتدة وثلاث حوائط صد، واستخلص الكرة ثلاث مرات من المنافس.

وسجل ​تايريس ماكسي 38 نقطة لفريقه سيكسرز، ‍الذي فاز في المباراتين الماضيتين.

وأحرز إيدجكومب 17 نقطة، وأضاف كيلي أوبر جونيور 13 نقطة وثلاث حوائط صد، واستخلص أربع كرات من المنافس.

وأحرز كل من دومينيك بارلو ‌وكوينتين جرايمز 13 نقطة لفريقهما سيكسرز.