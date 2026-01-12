الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريباكينا تنضم إلى قائمة نجمات «مبادلة أبوظبي للتنس»

ريباكينا تنضم إلى قائمة نجمات «مبادلة أبوظبي للتنس»
12 يناير 2026 11:40

أبوظبي (وام)
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، عن انضمام النجمة الكازاخستانية يلينا ريباكينا إلى قائمة النجمات المشاركات في منافسات النسخة الرابعة من البطولة، التي تقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.
وتُعد ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً من أبرز نجمات اللعبة على مستوى العالم، إذ تُوّجت بلقب بطولة ويمبلدون لعام 2022، كما بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وحققت عدة ألقاب من فئتي 500 و1000، من بينها لقب نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 في الرياض، بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً آرينا سابالينكا.
كما تشهد البطولة أيضاً عودة بليندا بنشيتش، البطلة الأولمبية السويسرية، التي تسعى للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في البطولة، بعدما توّجت باللقب في عامي 2023 و2025، لتبقى اللاعبة الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في تاريخ الحدث.
وتضم قائمة المشاركات أيضاً النجمة الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً وبطلة إنديان ويلز، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، التي حققت قفزة لافتة في التصنيف العالمي خلال موسم 2025 بعد تتويجها بلقبي مونتريال وهونج كونج، إلى جانب النجمة الفلبينية ألكسندرا إيالا.
كما تشارك في البطولة أسماء بارزة، من بينهن التشيكيتان باربورا كريتشيكوفا، بطلة البطولات الكبرى في الفردي والزوجي، وماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 2023، إلى جانب الأميركية إيما نافارو، والدنماركية كلارا تاوسون، والكندية ليلى فيرنانديز، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة 2023.
وتشهد نسخة 2026 أيضاً مشاركة بطلة رولان جاروس السابقة يلينا أوستابينكو، والصينية تشينوين تشنج، والأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الكندي راونيتش يعتزل «المضرب»
ريباكينا
بليندا بنشيتش
مبادلة للتنس
ويمبلدون
آخر الأخبار
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©