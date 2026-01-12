«زاخر» و«قصائد» يتألقان في الحفل السادس بمضمار العين

عصام السيد (العين)

تألّق كل من «زاخر» لياس للسباقات، و«قصائد» لإسطبلات العجبان، فيما حقّق المدرب إبراهيم الحضرمي رباعية «سوبر هاتريك»، والفارسان ريتشارد مولن وراي داوسون «ثنائية»، ضمن فعاليات حفل السباق السادس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي أقيم الأحد، وتألف من 8 أشواط، بمشاركة 107 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 510 آلاف درهم.

وأكد «زاخر» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، حُسن ترشيحه بفوز لافت بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ونجح الجواد «قصائد» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة سيف البلوشي، في الفوز بالشوط الأول لمسافة 2000 متر بسباق تكافؤ تصنيف (0-70)، للخيول العربية «إنتاج الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وظفرت المهرة «مارتا دي فاوست» لحمزة علي الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة راي داوسون، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وحقق «بي أف الشهم»، بقيادة تاج أوشي، الثنائية للمالك حمزة الطائي والمدرب إبراهيم الحضرمي، بحصد لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ تصنيف (0-85) للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم

ومنح المهر «فطين مجان» لخالد زمان، الثلاثية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثنائية للفارس راي داوسون، حين فاز بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخطفت الفرس «رهيبة» لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة ريتشارد مولن، أضواء الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، والتي لم تَفُز مرتين، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.

وانتزع الجواد «أف يتوعد» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن «ثنائية» لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ تصنيف (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

وكانت الفرس «وتيرا» لسعيد وراشد الشحي، قد منحت المدرب إبراهيم الحضرمي الرباعية، والفارس راي داوسون الثلاثية، في مسك ختام الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ تصنيف (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

شهد السباق، وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق، مدير الفروسية بنادي العين، وجمهور غفير من محبّي سباقات الخيول.