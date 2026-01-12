شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»

سيدني (د ب أ)

تحاول البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالمياً، تحذير منافسيها وطمأنة جماهيرها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2026، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، مؤكدة أن «كلَّ شيء على ما يرام» رغم البداية المهتزة للموسم.

وتطمح النجمة البولندية، التي حققت لقب بطولة ويمبلدون العام الماضي باكتساح أماندا أنيسيموفا 6/صفر و6/صفر في النهائي، إلى دخول نادي الفائزات بجميع البطولات الكبرى، وهو النادي الذي يضم 10 أساطير فقط مثل سيرينا ويليامز وشتيفي جراف، ولم تدخله أي لاعبة منذ ماريا شارابوفا قبل 14 عاماً.

ورغم فوز بولندا بأول لقب لها في كأس يونايتد في سيدني، إلا أن أداء شفيونتيك لم يكن في قمة مستوياته، حيث ستدخل أولى بطولات الجراند سلام لهذا العام مثقلة بهزيمتين متتاليتين أمام كوكو جوف وبيليندا بنشيتش.

وأثارت شفيونتيك المخاوف بعد مغادرتها الملعب لتلقي العلاج في خسارتها الأخيرة أمام بنشيتش، بالإضافة إلى تأثرها العاطفي وبكائها خلال مباراتها السابقة أمام الناشئة الأسترالية مايا جوينت.

وأصرت شفيونتيك على أنها لا تعاني من إصابات، مرجعة تراجع أدائها البدني وفشلها في الفوز بأي شوط في المجموعة الثانية أمام بنشيتش إلى الإرهاق.

وقالت النجمة البولندية «كل شيء بخير، أشعر فقط بآلام شديدة في العضلات، وهو أمر طبيعي في أول بطولة بالموسم».

وأضافت شفيونتيك أنها بحاجة لتعلم كيفية موازنة طاقتها في بطولات الفرق، لأنها تبذل مجهوداً عصبياً كبيراً وهي على مقاعد البدلاء. ورغم سجلها المتواضع نسبياً في أستراليا المفتوحة، حيث حققت 22 فوزاً و7 هزائم)، لكنها لا تولي اهتماماً كبيراً لنتائجها الأخيرة، معتبرة إياها «اختبارات جيدة» للعمل على تطوير بعض العناصر في لعبها قبل انطلاق البطولة الكبرى في 18 يناير الجاري.