«كرة الطاولة لأصحاب الهمم» تسجّل بصمة البداية

«كرة الطاولة لأصحاب الهمم» تسجّل بصمة البداية
12 يناير 2026 13:17

دبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات بطولة الدولة لكرة الطاولة، أولى بطولات الموسم الرياضي 2025–2026 للجنة البارالمبية الوطنية، والتي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 29 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وسط مستويات فنية مميزة ومنافسة قوية عكست تطور اللعبة وحجم الاستعداد للموسم الجديد.
وشهدت البطولة تنافساً قوياً في مختلف الفئات، حيث توّج اللاعب ثاني الشحي من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول في فئة TT2/ TT3/ TT4/ TT5، وجاء في المركز الثاني علي أبو حمده من نادي الثقة للمعاقين، فيما حلّ في المركز الثالث كل من محمد سيد رجب وأحمد المشجري من نادي الثقة للمعاقين.
وشهدت فئة TT7، تتويج كنان عبدالوهاب من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، وحلّ عبدالمغيث صالح من نادي الثقة للمعاقين ثانياً، بينما جاء محمد سعيد الجابري من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث.
وفي فئة TT9–10، أحرز يوسف راشد الكعبي من نادي خورفكان للمعاقين المركز الأول والميدالية الذهبية، ونال إبراهيم نبيل من نادي الثقة للمعاقين المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما تقاسم المركز الثالث والميدالية البرونزية كل من محمود مندور من نادي الثقة للمعاقين، ووائل محمود من نادي عجمان لذوي الإعاقة.
وأقيمت مراسم التتويج بحضور محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد القايد الحمادي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين.

كرة الطاولة
