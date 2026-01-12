الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رعاية جديدة لاتحاد الريشة الطائرة قبل البطولة العربية

رعاية جديدة لاتحاد الريشة الطائرة قبل البطولة العربية
12 يناير 2026 13:20

علي معالي (أبوظبي)
وقّع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اتفاقية رعاية مع شركة المرسال ميديا، بمقر الاتحاد بحضور نورة الجسمي رئيس الاتحاد، وأحمد فراس المدير العام لشركة مرسال، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت في هذه اللعبة الجديدة، والتي حققت مؤخراً إنجاز الفوز بذهبية وبرونزية كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء، والتي جرت في خورفكان.
أكدت نورة الجسمي، على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم مسيرة تطوير لعبة الريشة الطائرة، بما ينعكس إيجاباً على أداء المنتخبات الوطنية واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة.
وأشارت نورة الجسمي إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بدعم اللاعبين وتوفير البيئة المناسبة لهم، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لمشاركة المنتخب الإماراتي في منافسات البطولة العربية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، مؤكدة على الثقة الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز الأولى في منافسات البطولة.
وقالت: «النجاحات التي حققتها رياضة الريشة الطائرة الإماراتية خلال الفترة الماضية تشكّل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، والدور المهم الذي يقوم به الشركاء والرعاة في دعم مسيرة اللعبة».

أخبار ذات صلة
دبا يغادر المركز الأخير بالفوز الثاني
دبا يكسب خورفكان ويصل للنقطة التاسعة
الريشة الطائرة
نورة الجسمي
خورفكان
آخر الأخبار
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©