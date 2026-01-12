رعاية جديدة لاتحاد الريشة الطائرة قبل البطولة العربية

علي معالي (أبوظبي)

وقّع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اتفاقية رعاية مع شركة المرسال ميديا، بمقر الاتحاد بحضور نورة الجسمي رئيس الاتحاد، وأحمد فراس المدير العام لشركة مرسال، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت في هذه اللعبة الجديدة، والتي حققت مؤخراً إنجاز الفوز بذهبية وبرونزية كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء، والتي جرت في خورفكان.

أكدت نورة الجسمي، على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم مسيرة تطوير لعبة الريشة الطائرة، بما ينعكس إيجاباً على أداء المنتخبات الوطنية واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة.

وأشارت نورة الجسمي إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بدعم اللاعبين وتوفير البيئة المناسبة لهم، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لمشاركة المنتخب الإماراتي في منافسات البطولة العربية، التي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، مؤكدة على الثقة الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز الأولى في منافسات البطولة.

وقالت: «النجاحات التي حققتها رياضة الريشة الطائرة الإماراتية خلال الفترة الماضية تشكّل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، والدور المهم الذي يقوم به الشركاء والرعاة في دعم مسيرة اللعبة».