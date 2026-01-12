الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الفرسان» يؤكد التفوق في «الديربيات» بـ «الانتصار 31»

«الفرسان» يؤكد التفوق في «الديربيات» بـ «الانتصار 31»
12 يناير 2026 15:00


مراد المصري (أبوظبي)
جاء فوز شباب الأهلي على الوصل 3-1، ليلة أمس، في لقاء مؤجل ضمن دوري أدنوك للمحترفين، ليُكمل به التفوق في لقاءات الديربي في دبي في الدور الأول من المسابقة، بعدما سبق له الفوز على النصر 1-0، ويرفع عدد انتصاراته في هذه اللقاءات أمام جاريه في الإمارة إلى 31 انتصاراً في 66 مباراة، مقابل 19 تعادلاً و16 خسارة فقط.
وفي 33 مواجهة جمعت «الفرسان» مع «الإمبراطور» تحديداً، تفوّق في 14 مباراة، مقابل 8 تعادلات و11 خسارة، ولعل اللافت أن آخر خسارتين للوصل في آخر 11 لقاء ديربي جاءتا ضد شباب الأهلي، وبثلاثية على استاد راشد أيضاً.
وجاء هذا الانتصار لشباب الأهلي ليواصل من خلاله مؤشرات المطاردة على اللقب، بعدما ضيّق الفارق إلى أربع نقاط عن العين المتصدر، مع امتلاك «الفرسان» مباراة مؤجّلة، إلى جانب مواصلة الشهية التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سجل الفريق 10 أهداف في هذه المباريات.
وشهدت المباراة لقطة توتر بين المدرب باولو سوزا والحارس حمد المقبالي، ولكن سرعان ما انتهى الأمر بين شوطي اللقاء، وكشف الحارس أنه تقدم بالاعتذار للمدرب، وقال: «نحن عائلة واحدة، وبالطبع ربما تحصل بعض المشادات من هذا النوع، المدرب شخصيته قوية ويطلب منا دائماً اللعب السهل والابتعاد عن الأمور الصعبة كما قمت بالتمويه، وهو أمر يريده من أجل مصلحة الفريق ومصلحتي الشخصية، واعتذرت له وتقبّل الأمر، وما حصل كان مجرد بسبب ضغط المباراة، وأُهدي المدرب بالذات الفوز الثمين».

