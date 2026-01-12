الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

البايرن يعثر على النسخة الحديثة من ثنائية «روبن وريبيري»

البايرن يعثر على النسخة الحديثة من ثنائية «روبن وريبيري»
12 يناير 2026 13:47

 
ميونيخ (د ب أ)
أعاد الثنائي المتألق، الفرنسي ميكايل أوليسيه والكولومبي لويس دياز ذكريات الحقبة الذهبية لنادي بايرن ميونيخ، بعد قيادتهما الفريق لاكتساح فولفسبورج 1/8 أمس الأحد في مستهل مباريات العام الجديد.

وأشاد المدير الرياضي للنادي البافاري ماكس إيبرل، بالثنائي الجديد واصفاً إياهما بـ«روبيري» الجديد، في إشارة إلى الثنائي الأسطوري آريين روبن وفرانك ريبيري اللذين غادرا النادي قبل أكثر من 6 سنوات.
وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين «أوليسيه يمثل إلى حد ما روبن الجديد، بينما يشبه لوتشو دياز في الجانب الآخر ريبيري، فلدينا ميكايل بلمساته الرقيقة والأنيقة والمبدعة، ولدينا لويس دياز الذي يمثل صانع الفوضى الإبداعي».
وقد شهدت المباراة تألقاً لافتاً للثنائي أمام 75 ألف مشجع في ملعب «أليانز أرينا»، حيث سجل دياز هدفاً في الدقيقة 31 وصنع آخر، بينما أحرز أوليسيه هدفين في الدقيقتين 50 و76 وصنع هدفين، ليرفع رصيده إلى 25 تمريرة حاسمة في أول 50 مباراة له بالبوندسليجا، وهو رقم قياسي تاريخي.
وأبدى المدرب فينسنت كومباني حذره تجاه هذه المقارنات، مؤكداً احترامه الكبير لروبن وريبيري اللذين واجههما كلاعب، مشيراً إلى أن الحديث عن هذا التشابه يتطلب تحقيق الألقاب الكبرى أولاً. وعزّز بايرن صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة كولن المرتقبة يوم الأربعاء المقبل.

